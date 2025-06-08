Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Justin Bieber presenta por primera vez a su hijo en un emotivo videoclip

Justin Bieber debutó junto a su hijo Jack Blues en el videoclip de “Yukon”, mostrando un lado tierno y familiar que conmovió a todos.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Jack Blues, de 11 meses, protagonizó momentos tiernos con su papá.
Justin Bieber presentó a su hijo Jack Blues en el videoclip de “Yukon”. Foto Angela Weiss

Justin Bieber sorprendió a sus millones de seguidores al presentar, por primera vez, a su hijo Jack Blues en un proyecto musical. El artista canadiense lanzó el videoclip de “Yukon”, una de las canciones incluidas en su más reciente producción discográfica SWAG, y decidió hacerlo mostrando una faceta más personal y alejada de los reflectores habituales.

¿Cómo fue la emotiva presentación de Jack Blues el hijo de Justin Bieber?

El videoclip, grabado en blanco y negro, muestra a Justin Bieber a bordo de un bote, con su pequeño de 11 meses sobre sus piernas, mientras interpreta la canción, y se ve cómo interactúa con él, lo hace reír y comparte gestos de ternura que han conmovido profundamente a sus fanáticos.

También hay planos de Justin, su esposa Hailey Bieber y el bebé, sentados juntos en la parte trasera disfrutando del paisaje en calma.

Aunque este videoclip marca la primera aparición oficial de Jack Blues en un material de su padre, el pequeño ya había acompañado a Justin en algunos momentos de su carrera.

¿Qué detalles tiernos dejó el videoclip de “Yukon” de Justin Bieber?

El pasado mes de julio, el cantante compartió imágenes de una sesión en estudio en la que su hijo estuvo presente, en ellas, se ve al bebé junto a una mesa, rodeado de músicos y un ambiente relajado, mientras su padre lo observa con una sonrisa tranquila.

Justin Bieber abrió su corazón y presentó a su hijo Jack Blues en “Yukon”. Un videoclip lleno de amor y familia.
Justin Bieber muestra por primera vez a su hijo Jack Blues en un emotivo video musical. Foto: Kevin Winter | Getty Images vía AFP

Justin y Hailey Bieber contrajeron matrimonio en septiembre de 2018 y renovaron sus votos en mayo de 2024, en una ceremonia en Hawái, fue precisamente en ese momento cuando revelaron que esperaban a su primer hijo.

Jack nació en agosto de ese mismo año, y desde entonces la pareja ha compartido pequeños fragmentos de su vida familiar y evitando mostrar por completo el rostro del niño.

Justin Bieber abrió su corazón y presentó a su hijo Jack Blues en “Yukon”. Un videoclip lleno de amor y familia.
Justin Bieber presentó a su hijo Jack Blues en el videoclip de “Yukon”. (Foto de AFP)

Justin Bieber atraviesa ahora una etapa más serena, centrada en el amor, la familia y su crecimiento personal. “Yukon” no solo es un nuevo lanzamiento musical, es también un retrato sincero de la felicidad que ha encontrado en su papel como padre.

