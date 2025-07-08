Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W revela una de las cosas que más le gustan de vivir en Ciudad de México

La influencer conocida como Luisa Fernanda W, además, mostró el reclamo que le hizo su hijo Máximo por hacer esa actividad que retomó en México.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Luisa Fernanda W explica, en sus redes, qué es una de las cosas que más le gustan de vivir en Ciudad de México.
Luisa Fernanda W explica qué es una de las cosas que más le gustan de vivir en Ciudad de México.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con casi 20 millones de seguidores, la famosa y bella creadora de contenido digital paisa conocida como Luisa Fernanda W suele compartir con sus fans cómo son sus actividades diarias tanto en su vida personal y familiar como en la profesional.

Recientemente, Luisa se mudó con su familia, su prometido el cantante popular conocido como Pipe Bueno y los dos hijos fruto de ese amor, para México, esto con el fin de que los dos tengan más oportunidades para crecer en sus carreras.

Ahora bien, desde que vive en México, Luisa comparte algunas de sus experiencias en sus redes sociales y en esta oportunidad, en la tarde de este jueves 7 de agosto, reveló una de las cosas que más le gustan de vivir en la capital mexicana, especialmente, en el sector al que se mudó: caminar.

Luisa Fernanda W ha estado mostrando a sus fans sus experiencias más significativas desde que vive en México con su familia.
Luisa Fernanda W ha estado mostrando a sus fans sus experiencias más significativas desde que vive en México.

¿Por qué Luisa Fernanda W volvió a caminar con tranquilidad desde que vive en México?

Y es que Luisa explicó que hace mucho tiempo ella no hacía caminatas en Colombia, según ella por cuestiones de seguridad, y que su ejercicio se reducía a lo que podía hacer en su habitación; pero que ahora viviendo en Ciudad de México se ha dado cuenta de que es una actividad que puede hacer con confianza y que le gusta mucho, pues siempre se ha caracterizado por ser una mujer con excelente estado físico y a quien le gustan las actividades que la mantengan en forma.

Estas nuevas circunstancias Luisa las explicó en un video que grabó justamente mientras caminaba y luego reveló un interesante reclamo que le hizo su hijo mayor, Máximo, cuando lo recogió después de su caminata.

Luisa Fernanda W es una mujer orgullosa de sus hijos y revela siempre sus ocurrencias.
Luisa es una mujer orgullosa de sus hijos y revela siempre sus ocurrencias.

¿Cuál fue el reclamo que Máximo le hizo a su mamá Luisa Fernanda W?

Al parecer, al niño no le gustó que, mientras él estaba jugando en el parque con su hermanito menor y su papá, ella se fuera y la perdieran de vista. El niño fue enfático con su mamá en que quería verla quieta y sentada, algo que enterneció y divirtió a los internautas que la siguen.

Luego de este interesante reclamo, Luisa mostró que Pipe estaba cuidando a los niños y reveló un pequeño clip de su prometido jugando con su hijo menor, Dóminic, cuando ya estaba por partir del parque.

