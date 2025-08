Yina Calderón respondió a críticas por sus opiniones contra Luisa Fernanda W y Lina Tejeiro

La empresaria Yina Calderón respondió a quienes la han juzgado por sus comentarios en contra de la influenciadora Luisa Fernanda W y la actriz Lina Tejeiro.

En entrevista con Eva Rey, la creadora de contenido opinó sobre las famosas, donde destacó que Luisa Fernanda W ya no da contenido como influenciadora y Lina Tejeiro no se ve bien con el físico que tiene actualmente.

Tras sus declaraciones, varios internautas la llenaron de críticas por haber arremetido en contra de ellas y juzgaron su contenido y su apariencia física.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, compartió videos desde su casa hablando al respecto y aprovechó para defender a la periodista, quien también ha recibido críticas por haberla entrevistado, señalado que ella solo estaba haciendo su trabajo y no era responsable de lo que ella le contestara.

Indicó que lleva 10 años de polémica y controversia por lo que una más una menos no le afecta en lo absoluto y reiteró su pensamiento contra las famosas.

"Que yo dije que esta ya no figura, no figura, que esta se ve mas bonita flaca, se ve mas bonita flaca y eso no quiere decir que no sea buena actriz, me encante lo que hace, es solo un punto de vista. Ustedes cómo si comentan de mi corte, de mis tatuajes, de todo", agregó.