¿Papá de Beéle murió? Esto han informado los medios locales sobre el deceso de Breyner López

En las últimas horas, las redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación nacionales y locales han informado del fallecimiento de Breyner López, padre de Brandon de Jesús López, el cantante colombiano de música urbana conocido como Beéle.

¿Cómo habría muerto el papá de Beéle?

De acuerdo con la información que circula por varios medios de comunicación de Barranquilla y Cartagena, el hombre habría estado en el hospital haciéndose un procedimiento llamado diálisis y, en medio de ese proceso, habría sufrido un infarto que lo llevaría a morir en horas de la tarde de este jueves 7 de agosto.

Hasta el momento, ningún familiar se ha pronunciado por la noticia y Beéle tampoco lo ha hecho a través de sus redes sociales. No obstante, muchos fans sí han estado comentando sus publicaciones para darle el sentido pésame y enviarle fuerza en el momento tan duro que podría estar viviendo.

¿Beéle tenía una relación cercana con su padre?

Muchos han recordado que Beéle no tenía una relación cercana con su padre, pero han mencionado que esperan que haya sostenido algún tipo de cariño en estos momentos complejos de salud del hombre. Además, algunos le reprochan el hecho de que, al parecer, no le ayudaba económicamente pese a su fama y éxito.

De hecho, algunos internautas han recordado que el cantante recientemente estuvo visitando a su familia y consideran que allí se despidió de su padre, sin saberlo, para siempre.

Noticia en desarrollo.