¿Beéle le respondió a Isabella Ladera con una canción?, esto dijo la influenciadora

La influenciadora Isabella Ladera reveló a sus millones de fanáticos que habrían hecho una canción con sus declaraciones sobre su ruptura con el artista Beéle.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, compartió imágenes de ella en su casa revelando que se enteró que alguien hizo uso de sus palabras de su diario para crear una canción.

Aunque el principio no se mostró muy a gusto, posteriormente, señaló que se conformaba con la idea de que estaban transformando su dolor en arte.

"Hicieron una canción con las letras de mi cuaderno y no estoy bien. Amo inspirar, al menos es arte. No solo mi letras jiiji también ta mi voz, pero no me quejo, viva la música y que fluya lo que tenga que fluir", dijo.