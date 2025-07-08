Reportan muerte del papá de Beéle: ¿Por qué la relación de padre e hijo no era cercana?

Breyner López, un mánager de artistas emergentes, taxista y también cantante; era el padre del famoso y controversial cantante costeño de música urbana conocido como Beéle y, de acuerdo con medios locales de Barranquilla y Cartagena, habría fallecido este jueves 7 de agosto en horas de la tarde.

¿De qué habría muerto el papá de Beéle?

El papá del artista urbano estaría en un procedimiento de diálisis cuando sufrió el infarto y falleció, según lo que han informado los medios locales.

La muerte del hombre ha dejado a los internautas con muchas emociones y reacciones y muchos han recordado los conflictos que Beéle y él tuvieron desde hace años y que hicieron públicos.

Photo by Jason Koerner / AFP | La relación de Beéle con su padre se vio empañada por declaraciones que los dos hicieron.

¿Por qué Beéle y su papá no tenían una relación cercana?

Debemos recordar que los desacuerdos empezaron en el 2020 cuando Breyner publicó un video en el que contó que, aunque su hijo Beéle ya estaba teniendo algo de éxito, no estaba siendo agradecido con él y se había alejado, pese a que, según Breyner, fue él quien le inculcó a su hijo el amor por la música y lo apoyó en sus inicios.

Al parecer, luego de esta polémica todo se resolvió y Beéle volvió a estar cerca a su familia, pero luego, dos años después, Breyner volvió a aparecer en las plataformas digitales para dar más quejas sobre su hijo y ya no solo en cuestiones de cariño y agradecimiento, sino también económicas, pues se mostró triste por tener que pagar las cuotas del taxi en el que trabajaba mientras el cantante podía comprarse autos de lujo.

Photo by Giorgio Viera / AFP | Beéle no solo ha tenido polémicas por su familia, sino también por su vida amorosa.

Beéle también dio su versión de los hechos en algunas entrevistas a medios nacionales, dando a entender que su papá no se había ganado su amor y que no le gustaba que hiciera ese tipo de videos, pues considera que esos conflictos se deben resolver en privado.

Pese a esta controversia, parece, por las publicaciones de Breyner en sus redes sociales, que en el último año la relación sí mejoró y el hombre se mostró mucho más orgulloso de su hijo.

Es más, algunos vecinos del barrio en el que vivían, teniendo en cuenta la noticia de su fallecimiento, han mencionado en redes que Beéle les hizo una visita recientemente a sus familiares y que esa habría sido la última vez que el cantante vio con vida a su papá.