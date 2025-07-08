Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así lucía Carla Giraldo cuando ganó MasterChef Celebrity en el 2021

Claudia Bahamón destacó el cambio físico de Carla Giraldo al reencontrarse en la cocina cuatro años después de su victoria.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Carla Giraldo ganó MasterChef Celebrity en 2021
Carla Giraldo volvió a la cocina de MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

Han pasado cuatro años desde que Carla Giraldo se alzó con el anhelado trofeo de MasterChef Celebrity. En 2021, la reconocida actriz fue destacada por su sazón y sus habilidades a la hora de cocinar.

¿Cómo lucía Carla Giraldo en 2021, cuando ganó MasterChef Celebrity?

Carla también fue tendencia en esa temporada por su personalidad y competitividad. Su frase “voy a sacarlos a todos” se hizo viral, aún más cuando se llevó el premio mayor, pues lo logró.

Carla Giraldo sobre Liss Pereira en MasterChef
Carla Giraldo recordó su temporada al volver a MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

Giraldo hizo parte del famoso grupo de “Las cuatro babys”, conformado además por Viña Machado, Marbelle y Catalina Maya. Las cuatro reconocidas mujeres no solo se llevaron las miradas por su belleza: su alto nivel de competencia las hizo polémicas.

Con transparencia y fiel a su estilo, Carla ha hablado abiertamente de sus cambios físicos en varias oportunidades. La actriz y presentadora ha dicho que, durante la pandemia, llegó a pesar más de 80 kilos tras desordenes alimenticios en esa época en la que el mundo se encerró por causa del covid19.

Además, ha confesado que durante su participación en el programa recibió fuertes críticas de los internautas por su apariencia, lo que la llevó a momentos de ansiedad que no ayudaron en su proceso.

Carla Giraldo ganó MasterChef Celebrity en 2021
Así ha cambiado Carla Giraldo en los últimos cuatro años. (Foto del Canal RCN)

Tras ganar MasterChef Celebrity en 2021, la actriz inició un proceso personal que incluyó cambios en su estilo de vida. De manera disciplinada, se propuso recuperar su peso normal. Lo consiguió con una buena alimentación, ejercicio y una intervención quirúrgica.

Por lo anterior, meses después de esa noche en la que alzó el trofeo, Carla sorprendió con su apariencia, y su cambio fue motivo de varios titulares. Ahora, sus fans elogian su persistencia y empuje.

¿Qué dijo Claudia Bahamón sobre la apariencia de Carla Giraldo?

El cambio de Carla es evidente y la propia Claudia Bahamón lo notó. Al recibirla y abrazarla de nuevo, le dijo que estaba flaquísima en comparación con el abrazo que se dieron en ese mismo lugar hace cuatro años.

Las redes sociales también se llenaron de elogios dedicados a la presentadora de La casa de los famosos Colombia y de recuerdos de su paso por la cocina.

Carla Giraldo ganó MasterChef Celebrity en 2021
Carla Giraldo emocionó con su visita a MasterChef Celebrity Colombia. (Foto del Canal RCN)
