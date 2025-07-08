Caminata de la Solidaridad 2025, un homenaje a Nydia Quintero: fecha y artistas confirmados

Del 15 al 17 de agosto de 2025, la Fundación Solidaridad por Colombia celebrará la evolución de su tradicional Caminata con un formato que incluye Feria, Carrera y Festival, honrando el legado de su fundadora, doña Nydia Quintero Turbay, y fortaleciendo su misión social.

¿Qué es la Caminata de la Solidaridad y qué busca lograr?

La Caminata de la Solidaridad es uno de los eventos sociales más emblemáticos de Colombia. Desde 1979, ha impulsado programas de educación, nutrición, generación de ingresos, fortalecimiento familiar y voluntariado, beneficiando a miles de personas cada año.

Artistas confirmados a la Caminata de la Solidaridad 2025.

En 2025, la cita se renueva para conectar con nuevas generaciones y multiplicar su impacto, transformando cada inscripción y participación en apoyo directo a la niñez y comunidades vulnerables.

¿Cuándo y dónde será la Feria de la Solidaridad 2025?

La Feria de la Solidaridad se realizará del 15 al 17 de agosto en Bogotá. Contará con stands, actividades familiares, exposición de patrocinadores y experiencias interactivas que acercarán a los visitantes a la labor social de la Fundación.

Será un espacio gratuito para compartir en familia, conocer historias de impacto y descubrir cómo sumarse a esta causa.

¿Cómo inscribirse en la Carrera de la Solidaridad y qué incluye?

La Carrera de la Solidaridad será el domingo 17 de agosto con punto de partida y llegada en el Estadio El Campín. En el sitio web oficial caminatadelasolidaridad.com se puede realizar el proceso de inscripción. Habrá tres modalidades:

3K familiar (desde 7 años, sin cronometraje)

5K recreativo (con chip y cronometraje)

10K competitivo (conchip y cronometraje)

Cada inscripción incluye: camiseta oficial, tula ecológica, número de corredor, medalla, certificado digital, chip (en 5K y 10K), puntos de hidratación, asistencia médica y fruta.

La entrega de kits será el viernes 15 y sábado 16 de agosto, de 8 a.m. a 6 p.m., en el Estadio El Campín.

¿Qué artistas estarán en el Festival de la Solidaridad?

El Festival de la Solidaridad se llevará a cabo el domingo 17 de agosto, de 3 p.m. a 11 p.m., en el Estadio El Campín con entrada gratuita.

Será una gran fiesta que celebra 50 años de trabajo por Colombia y rinde homenaje a doña Nydia Quintero Turbay. Los artistas confirmados son: Pipe Bueno, Miguel Bueno, Martina la Peligrosa, Nico Hernández, Hombres a la Plancha, La 33, Pasabordo, Subcantante, Fer Ariza, Ivanna y Ayitii.

La Caminata de la Solidaridad ha beneficiado a millones de Colombianos.

¿Por qué esta edición 2025 de la Caminata de la Solidaridad es especial?

Este año, el evento se extiende por tres días y combina feria, carrera y festival en una sola experiencia solidaria. La meta es fortalecer el legado de Nydia Quintero Turbay (1931–2025), pionera de la Caminata, y conectar con nuevas generaciones para seguir construyendo un país más justo e incluyente.

Cada participación se traduce en alimentación, educación y apoyo psicosocial para más de 6.000 colombianos beneficiados anualmente por la Fundación.