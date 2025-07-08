Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carla Giraldo volvió a MasterChef Celebrity y recordó a Liss Pereira: “Me hizo mejor competidora”

Carla Giraldo recordó a Liss Pereira y dijo que esa rivalidad la hizo una mejor competidora en MasterChef Celebrity.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Carla Giraldo sobre Liss Pereira en MasterChef
Carla Giraldo habló de Liss Pereira al volver a MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

En el capítulo de este jueves festivo de MasterChef Celebrity Colombia, Carla Giraldo fue la invitada especial y, sin pensarlo, dijo que de su temporada recuerda a Liss Pereira, la humorista con quien tuvo algunas diferencias durante el programa.

¿Qué dijo Carla Giraldo sobre Liss Pereira al volver a MasterChef Celebrity?

Al recibirla, la presentadora Claudia Bahamón le preguntó a Carla qué recordaba de su temporada y ella, sin dudar, respondió que a Liss.

Carla Giraldo sobre Liss Pereira en MasterChef
Carla Giraldo recordó su temporada al volver a MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

En ese momento, la presentadora de La casa de los famosos Colombia afirmó que la comediante la hizo ser una mejor competidora y destacó sus habilidades culinarias.

“A Liss, pero ella me hizo ser una mejor competidora. Creo que cuando tienes rivales que cocinan muy bien, te hacen hacerlo cada vez mejor”, dijo Carla.

También manifestó que recordaba a los chefs y varios de los platos que preparó para ellos.

Giraldo resaltó que su paso por MasterChef Celebrity le cambió la vida y le enseñó a valorar la comida:

“Aprendí a cocinar, a darle amor a mis hijos y a mi familia a través de un plato. A ponerle corazón a eso que nos comemos. Todo es aprendizaje, la vida cambia. La cocina le regala a uno cosas tan lindas. ¡Solo tengo agradecimiento con MasterChef!”.

¿Qué pasó con Carla Giraldo tras ganar MasterChef Celebrity en 2021?

Desde su participación en 2021, Carla repetía que “los iba a sacar a todos” y lo consiguió: al final de esa temporada se llevó el trofeo y el premio mayor. Algunos de esos momentos, en los que hubo risas y llanto, fueron recordados en el capítulo de este jueves. Y, nuevamente Carla Giraldo fue tendencia en las redes.

Carla Giraldo sobre Liss Pereira en MasterChef
Carla Giraldo y Liss Pereira tuvieron algunas diferencias en MasterChef Celebrity 2021. (Foto del Canal RCN)

La reconocida actriz fue tendencia por su personalidad y forma de expresarse, así como por su competitividad y seguridad.

Tras ganar MasterChef Celebrity, Carla emprendió un negocio ligado al mundo gastronómico y, en 2024, debutó como presentadora en La casa de los famosos Colombia. Con este rol ha sumado más seguidores y ha estado en las dos temporadas que ha emitido el Canal RCN.

