Michelle Rouillard y Raúl Ocampo en riesgo de eliminación por decisión de sus compañeros en MasterChef

Michelle Rouillard y Raúl Ocampo irán directo a eliminación en MasterChef tras una sorpresiva votación entre compañeros.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Michelle Rouillard y Raúl Ocampo no cocinaron en el reto de salvación de MasterChef
Michelle Rouillard y Raúl Ocampo no pudieron cocinar para salvarse en el capítulo 42 de MasterChef. (Foto del Canal RCN)

En el capítulo 42 de MasterChef Celebrity Colombia, las celebridades tuvieron que enfrentarse a una votación que enviaría directamente a dos de los participantes con delantal negro al temido reto de eliminación. Claudia Bahamón explicó la dinámica, dejando sorprendidos a todos.

¿Por qué Michelle Rouillard cocinó en el reto de salvación?

La presentadora opita explicó que los concursantes que estaban en el balcón (Valentina Taguado, Carolina Sabino, David Sanín, Pichingo, Jorge Herrera, Julián Zuluaga, Nicolás Montero, Alejandra Ávila y Ricardo Vesga) debían votar por alguno de sus compañeros con delantal negro.

Votación negativa en el capítulo 42 de MasterChef Celebrity
Las celebridades tuvieron que votar en contra de algunos de sus compañeros. (Foto del Canal RCN)

Las dos personas con mayor número de votos irían directamente al reto de eliminación.

Tras la votación, Michelle Rouillard recibió tres votos en contra, lo que le impidió cocinar en el reto de salvación. La modelo y exreina reaccionó tranquila y afirmó que tenía claro que no contaba con muchos aliados en la cocina más famosa del país, pero recordó que “este programa se gana cocinando”.

¿Por qué Raúl Ocampo fue directo al reto de eliminación?

Por su parte, Raúl, Violeta, LuisFer, Yepes, Caterine y Valeria empataron con un voto cada uno, mientras que Patty no recibió ningún voto.

Debido a este empate, Pichingo, quien había ganado el primer pin en este sexto ciclo, tuvo que tomar la difícil decisión de elegir al segundo famoso que iría directo al reto de eliminación.

El humorista eligió a Raúl Ocampo, argumentando que confiaba en sus conocimientos culinarios y en que podría salvarse. Aunque Raúl no se mostró molesto, sí admitió sentirse sorprendido por los inesperados giros que se viven en el programa.

El reto de eliminación que se transmitirá este 8 de agosto a las 8 p.m. por el Canal RCN estará imperdible.

Michelle Rouillard y Raúl Ocampo no cocinaron en el reto de salvación de MasterChef
Michelle Rouillard y Raúl Ocampo observando el reto de salvación desde el sofá. (Foto del Canal RCN)

¿Quiénes han sido eliminados de MasterChef Celebrity Colombia 2025?

Esta temporada ha contado con reconocidas celebridades que han sorprendido a los televidentes con sus habilidades culinarias, compartiendo recetas, trucos y momentos inolvidables.

Hasta la fecha, 7 de agosto, han sido eliminados cinco participantes:

  • Yesenia Valencia
  • Rodrigo Candamil
  • René Higuita
  • Luly Bossa
  • Andrea Guzmán

Esta última eliminación causó impacto, ya que la reconocida actriz y prima de Patricia Grisales siempre se destacó por su buena sazón. Sin embargo, cometió un error imperdonable: entregó el pollo crudo en el reto de eliminación.

