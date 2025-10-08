Ignacio Baladán comparte emotivo video de La Segura y su hijo: "afortunado"

Luego del nacimiento de su hijo Lucca. Ignacio Baladán compartió un enternecedor mensaje dedicado a La Segura.

¿Cuál fue el emotivo mensaje de Ignacio Baladán a La Segura?

A través de redes sociales, Baladán compartió un emotivo video donde se muestra a La Segura durmiendo acompañada de su hijo Lucca. El video esta acompañado de un mensaje que expresa su agradecimiento por la familia que tiene y por todas las cosas maravillosas que le han pasado en su vida.

"Soy una persona afortunada, no hay nada más lindo que esta imagen!! Gracias Dios por esta familia hermosa que me regalaste".

Y es que desde el nacimiento de su hijo Lucca, la pareja ha compartido distintos momentos y experiencias durante su rol como padres. Desde los antojos de la creadora de contenido, el cambio de pañales, las distintas dinámicas que realizan con el bebé, hasta los momentos en que su hijo se va para el colegio.

¿Qué dicen los fanáticos ante los contenidos de La Segura y su hijo La Segura?

Para nadie es un secreto que La Segura comparte detalles sobre su vida, y en esta nueva etapa, la vemos muy seguido creando contenido con su hijo.

Entre su contenido más destacado se encuentra 'La rutina noche', 'Un día como mamá', 'Preparando su hijo para el colegio', entre muchos más.

Los seguidores no tardan en reaccionar y comentarle lo tierna y valioso que es un video con su pequeño.

Así es el tierno de Ignacio Baladán a La Segura | Foto Canal RCN

¿Cómo ha sido la maternidad de La Segura con su pequeño Lucca?

En repetidas ocasiones, la influencer ha compartido que ha sido una etapa que nunca pensó vivirla. Aunque asume los retos, se siente completamente feliz y dichosa por vivir y aprender cada día de su pequeño.

Además de ello, ha expresado que asumir esa nueva responsabilidad ha sido un proceso de crecimiento personal, lleno de aprendizajes y momentos únicos que la han transformado profundamente.

Por el momento, la creadora de contenido seguirá mostrando detalles de su vida y sus experiencias con su pequeño.