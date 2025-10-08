Laura González reaparece en redes y lanza indirectas a sus fans, ¿qué dijo?

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Laura González
Así apareció Laura González tras su polémica con su expareja | Foto Canal RCN

¿Cuál fue la polémica con Laura González?

Todo comenzó porque la exparticipante de La casa de los famosos Colombia estuvo involucrada en una polémica con su expareja.

A través de redes sociales, la modelo denunció que su expareja la estaba amenazando ya que habían compartido vacaciones en Dubái.

Ante este hecho, Laura expresó su preocupación por su vida y por la de su familia ya que vivió sucesos muy fuertes durante las últimas semanas.

Luego de eso, la creadora de contenido no volvió a revelar detalles sobre su expareja, ni dio declaraciones de lo que había sucedido.

Laura González
Laura González volvió a reaparecer en redes y genera controversia. | Foto Canal RCN

Recientemente, González publicó un reel acompañado de la canción 'Remix' de Daddy Yankee, lo que despertó sospechas de que toda su polémica podría haber sido una estrategia para llamar la atención.

Numerosos internautas expresaron su apoyo y aseguraron que seguirán respaldándola. "Que hable.. Pusiste límites y no te quedaste por dinero", "Like si tampoco guardas luto"; "Espectacular"; fueron algunos comentarios de seguidores.

¿Cuáles son las celebridades que apoyan a Laura González?

Ante esta polémica, varias celebridades se han pronunciado, entre ellas Yina Calderón. Ella reveló que no estuvo de acuerdo con el comportamiento de su expareja, ya que la considera como una gran amiga y la quiere mucho.

Además, comentó que le parece una falta de respeto lo que había comendo su expareja y que no estaba de acuerdo con las acciones que realizó.

De igual forma, Cami Pulgarín se pronunció sobre el tema, señalando que la manera en que se desarrolló la relación entre ambos no fue justa y que merece ser analizada con mayor respeto.

Ambas celebridades manifestaron su apoyo y preocupación ante la situación y el impacto que ha tenido en el entorno cercano.

