Cocineros de MasterChef Celebrity divierten revelando su papel en un viaje familiar

Uno de los tipos de retos que más le gusta a la audiencia de MasterChef Celebrity Colombia justamente son los retos de campo, aquellos en los que los cocineros deben salir de la cocina para visitar algunos de los maravillosos lugares que nos ofrece el país para cocinarles, por lo general, a bastantes personas en condiciones un poco difíciles.

El más reciente de estos retos de esta temporada de MasterChef Celebrity, en la cual estamos celebrando los 10 años del formato, se dio en el llano colombiano y David Sanin, uno de los humoristas que sigue en competencia, decidió mostrar cómo son esos viajes en bus y cuál sería el papel que cada uno de sus compañeros cumple como si se tratara de una familia de paseo.

¿Cuál es el papel que cada cocinero de MasterChef Celebrity cumpliría si fueran una familia?

David empieza presentando a la tía que sería la dueña de la finca a la que se van de paseo y se trata de Patty Grisales. Quien va al lado de Patty es Pichingo, el trovador, y él hace el papel de la persona que se marea, manteniendo su bolsita cerca a la boca por si se vomita.

Por otro lado, Yepes y Caterin, sentados uno al lado del otro, son el que pone la música y la muchacha bonita respectivamente. Luego de ellos, David muestra que también habría una tía “de las matas”, aquella a la que le gustan las plantas y se trata de Michelle, pues a la actriz le encanta encontrar piecitos de plantas que pueda sembrar en su hogar.

Caterin Escobar y Yepes serían la muchacha bonita y el tío de la música en un paseo familiar.

¿Cuál es el papel de los actores en esa interesante familia de MasterChef Celebrity?

El actor Nicolás Montero sería el tío que lleva el trago fino, pero que no lo quiere compartir y su colega Jorge Herrera es el intelectual que lleva un libro al viaje y aburre un poco con todas sus historias.

Finalmente, David presenta a Ricardo Vesga como el dormilón, a Valentina Taguado, Valeria Aguilar y Raúl Ocampo como los adolescentes de la recocha atrás del bus y, además, aprovecha para unirse a ese último grupo.

Julián cierra, diciendo que es el estudioso, ya que parece ser quien más se quiere ganar esta edición de MasterChef Celebrity.