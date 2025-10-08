Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W encanta con los looks que habría utilizado en la Copenhagen Fashion Week

La influencer de moda colombiana conocida como Luisa Fernanda W suele guiar a su audiencia en importantes eventos y tendencias de moda.

Desde hace varios años, la paisa Luisa Fernanda W empezó su carrera como creadora de contenido digital con contenido diverso y uniéndose a varios trends. No obstante, en los últimos años, la influencer ha decidido centrarse en el contenido de moda al hacer un cambio más sofisticado en su estilo personal y revelarles a sus seguidoras varios tips para lucir elegantes y modernas.

Ahora bien, Luisa, teniendo en cuenta esa nueva segmentación que busca en su carrera, ha asistido a varios eventos de moda, luciendo looks llamativos y que, para muchas internautas, resultan inspiradores.

Por otro lado, se debe decir que actualmente se está desarrollando la Copenhagen Fashion Week y Luisa no pudo asistir. Sin embargo, aprovechó la tendencia para revelar qué looks habría usado en un evento de esa talla.

¿Qué habría usado Luisa Fernanda W en la Copenhagen Fashion Week?

El primer look está compuesto de una falda azul que le llega hasta los muslos y que tiene un detalle con una tela que cae a uno de los costados, llevando toda la atención a esa prenda.

Para contrastar y dar un toque de elegancia, Luisa usa una camisa blanca de cuello con un suéter de color fucsia. Como ya estos elementos tienen mucho color, las sandalias y su bolso, grande, son de colores oscuros y opacos.

El segundo look es menos fresco, pero mucho más elegante y llamativo. Se trata de una gabardina de un color beige que contrasta a la perfección con el resto de prendas y detalles que son de varios tonos rosas y vinotintos.

El tercero y último, outfit que Luisa llamó “un Chanel look relajado”, es una camisa muy elegante y con un aire vintage, con detalles como volantes y apliques dorados; combinada con una falda a cuadros que es la que le va a dar el color al look.

A cada uno de sus outfits, Luisa Fernanda W le agrega su estilo y personalidad, siendo inspiración para sus fans en cuanto a la moda.
¿Qué es la Copenhagen Fashion Week?

Se trata del evento de moda más importante de los países nórdicos y ya reconocido como la “quinta semana de la moda” del mundo. Se da en los meses de febrero y agosto y, durante cuatro días, diseñadores consagrados y emergentes presentan sus colecciones en escenarios icónicos de la ciudad de Copenhague. No se trata solo de moda: el evento combina desfiles, presentaciones, charlas y ferias comerciales, atrayendo a periodistas, compradores y amantes del estilo de todo el planeta.

CPHFW se ha ganado un lugar especial por su compromiso real con la sostenibilidad. Desde 2018, las marcas deben cumplir estrictos estándares medioambientales y laborales para participar, lo que ha convertido al evento en un referente global de moda consciente. Con casi dos décadas de historia y una proyección internacional cada vez mayor, la Semana de la Moda de Copenhague no solo dicta lo que se llevará en las próximas temporadas, sino también hacia dónde se dirige la industria.

La influencer Luisa Fernanda W suele asistir a otros de moda para lucir sus looks, pero a esta semana de la moda no lo logró.
