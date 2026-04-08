Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se unieron al trend viral de las "frutinovelas": ¿de qué se trata?

Las “frutinovelas” son cada vez más virales en las redes sociales; por lo cual, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno quisieron hacer una en la que ellos fueran los protagonistas.

Artículos relacionados Ryan Castro Ryan Castro reaccionó a declaraciones de Lina Tejeiro sobre él: así le respondió

¿Qué son las “frutinovelas”?

Las “frutinovelas” son mini telenovelas de humor creadas con inteligencia artificial, en las que frutas y vegetales tienen características humanas (cuerpo, vestidos, e incluso, maquillaje).

¿Por qué las “frutinovelas” son tan virales?

Si bien la inteligencia artificial ha sido controversial en los últimos años por su facilidad para generar contenido engañoso, algunas personas la utilizan con fines humorísticos y, en este caso, fue para crear personajes con los que los internautas se puedan identificar y entretener.

Las "frutinovelas" son cada vez más virales en las redes sociales. (Foto de Freepik)

El elemento más atractivo de las “frutinovelas” no son los elementos gráficos, sino las historias que estos personajes ficticios protagonizan. En su mayoría, son historias llenas de drama romántico, infidelidades, rupturas, entre otras.

¿Cuál fue la “frutinovela” de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

El pasado 06 de abril Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales una “frutinovela” doblada por ella y por su esposo, Pipe Bueno.

¿De qué se trata la “frutinovela” de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno”

La trama principal de la mini novela de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno es una fuerte traición: Manzana y Limón son hermanas, pero Manzana se involucra con Banano Negro, la pareja de Limón.

Según la influencer, la producción de esta mini telenovela fue un proceso muy gracioso:

De verdad reímos mucho haciendo las voces y armando las escenas jajajaja

¿Qué dice Pipe Bueno sobre la “frutinovela”

Al contrario de Luisa Fernanda W, Pipe Bueno es un cantante y compositor profesional, por lo que sus pasatiempos y aspiraciones son distintas; sin embargo, a través de sus redes sociales afirmó que hizo la “frutinovela” por cumplirle un “capricho” a su esposa.

Artículos relacionados La casa de los famosos Marilyn Patiño quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia: esta fue su reacción

¿Luisa Fernanda W ya había hecho este tipo de contenido antes?

Luisa Fernanda W se destaca por hacer contenido de moda y estilo de vida. Sin embargo, al ser una de las influenciadoras más reconocidas de Colombia, ha incursionado en otro campo que también le apasiona: el doblaje de voz.

Un claro ejemplo de ello es su participación en la reciente película “Zootopia 2”, donde le dio vida a la voz en español de uno de los personajes.