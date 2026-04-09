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¿Cómo votar por el destino de Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia?

¡Paso a paso! Así puedes votar por el futuro de Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así puedes votar por el destino de Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia
Así puedes decidir el futuro de Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Luego de que el Jefe tomara la decisión de que fuera el público quien decidiera el futuro de Eidevin y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia, muchos usuarios aún se preguntan cómo votar.

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¿Cómo votar por el destino de Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia?

La votación oficial se hace a través de la página de La casa de los famosos Colombia. Previamente, los usuarios deberán hacer un sencillo registro en el que deben incluir su correo electrónico y una contraseña.

Luego del registro, deben dar clic en “Participa en nuestras votaciones: Elige aquí”. De ahí se despliega una nueva pantalla en la que deberán dar clic en “Interactúa con nosotros”.

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Al ingresar, aparecerán las opciones que dispuso el Jefe de La casa de los famosos Colombia y allí el público decidirá cuál es la opción que considera más conveniente.

Entre las opciones se encuentran: a) expulsión para los dos, b) nominación con candado para los dos por dos semanas, c) expulsión para Alejandro y d) expulsión para Eidevin.

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Esto se podrá hacer cada cuatro horas, como habitualmente ocurre en medio de las votaciones para eliminación o para que un famoso no quede nominado en la semana.

El resultado de la decisión del público se dará a conocer en la gala de la noche del 9 de abril de 2024, en la que Colombia decidirá el futuro de los dos participantes de La casa de los famosos.

¿Qué pasó entre Eidevin y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, en medio de una dinámica, se presentó un fuerte altercado entre Eidevin y Alejandro, lo que llevó al Jefe a intervenir y llamarlos a ambos al confesionario.

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Todo comenzó porque en la dinámica se estaba debatiendo sobre la decisión que tomó Alexa de no recibir comida de Karola y Eidevin, lo que ocasionó un fuerte rifirrafe entre los participantes.

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Eidevin reaccionó acercándosele a Alejandro y tocándole la cara, lo que provocó luego en Alejandro que lo empujara dos veces, tras la acción de Eidevin.

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