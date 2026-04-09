Sheila Gándara rompió el silencio sobre su relación con Juanda Caribe; ¿qué dijo sobre los límites?

Sheila Gandara, esposa de Juanda Caribe, habló sin filtro sobre las relaciones amorosas, lo que muchos interpretaron como una indirecta a lo que ha venido pasando con el participante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Sheila Gandara, esposa de Juanda Caribe, sobre las relaciones amorosas?

A través de las historias de Instagram, la esposa de Juanda Caribe, donde suma miles de seguidores, compartió una imagen con una reflexión en la que habla sobre dañar corazones.

“Dañar el corazón de alguien no es un accidente, es una decisión. No es cierto que no sabían que te lastimaban… la gente siempre sabe lo que hace”.

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Pero luego de esta reflexión, Sheila Gandara sorprendió al hacer un video en el que habló directamente sobre las relaciones de pareja, lo que muchos interpretaron como una indirecta, luego de que el participante de La casa de los famosos le enviara un mensaje de amor.

El mensaje de Sheila Gándara tras mensaje de Juanda Caribe en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que la pareja ha estado en medio de la conversación, luego de que salieran a luz unos supuestos chats en los que se involucra a Juanda Caribe con otras mujeres.

Pero luego de esta reflexión, Sheila Gandara sorprendió al hacer un video en el que habló directamente sobre las relaciones de pareja, lo que muchos interpretaron como una indirecta, luego de que el participante de La casa de los famosos le enviara un mensaje de amor.

¿Qué dijo Sheila Gandara, esposa de Juanda Caribe, sobre el amor de pareja?

“En toda relación hay límites no negociables. Los límites son esos acuerdos que tienen en pareja, pero los no negociables son esos que en ninguna circunstancia vas a aceptar”, dijo Gandara, además asegurando que sino cualquier cosa puede pasar y que le ha sucedido.

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El mensaje de Sheila Gándara tras mensaje de Juanda Caribe en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En otra de sus historias la pareja de Juanda Caribe se refirió al amor y de nuevo hablando sobre los límites que deben existir.

“Las personas aceptamos el amor que creemos merecer, cuando no tenemos los límites claros”.

La influencer aseguró además que el amor propio es más importante en el que sin duda dejó claro que si se ven las llamadas “red flags” es mejor salir de ahí, “Sino es para mí, yo me voy”.

Sin duda, las palabras de Sheila sorprenden, pues no suele hablar sobre su vida personal en redes sociales, en la que, además, se desconoce su verdadera postura sobre lo ocurrido con su pareja, Juanda Caribe.