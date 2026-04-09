Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Sheila Gándara rompió el silencio sobre su relación con Juanda Caribe; ¿qué dijo sobre los límites?

Sheila Gándara reapareció en redes hablando sobre límites en pareja y de una relacionaron con Juanda Caribe.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sheila Gándara habla de límites en pareja en medio de lo que ocurre con Juanda Caribe
El mensaje de Sheila Gándara tras mensaje de Juanda Caribe en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Sheila Gandara, esposa de Juanda Caribe, habló sin filtro sobre las relaciones amorosas, lo que muchos interpretaron como una indirecta a lo que ha venido pasando con el participante de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Sheila Gandara, esposa de Juanda Caribe, sobre las relaciones amorosas?

A través de las historias de Instagram, la esposa de Juanda Caribe, donde suma miles de seguidores, compartió una imagen con una reflexión en la que habla sobre dañar corazones.

“Dañar el corazón de alguien no es un accidente, es una decisión. No es cierto que no sabían que te lastimaban… la gente siempre sabe lo que hace”.

Artículos relacionados

 

Pero luego de esta reflexión, Sheila Gandara sorprendió al hacer un video en el que habló directamente sobre las relaciones de pareja, lo que muchos interpretaron como una indirecta, luego de que el participante de La casa de los famosos le enviara un mensaje de amor.

Sheila Gándara habla de límites en pareja en medio de lo que ocurre con Juanda Caribe
El mensaje de Sheila Gándara tras mensaje de Juanda Caribe en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que la pareja ha estado en medio de la conversación, luego de que salieran a luz unos supuestos chats en los que se involucra a Juanda Caribe con otras mujeres.

Pero luego de esta reflexión, Sheila Gandara sorprendió al hacer un video en el que habló directamente sobre las relaciones de pareja, lo que muchos interpretaron como una indirecta, luego de que el participante de La casa de los famosos le enviara un mensaje de amor.

¿Qué dijo Sheila Gandara, esposa de Juanda Caribe, sobre el amor de pareja?

“En toda relación hay límites no negociables. Los límites son esos acuerdos que tienen en pareja, pero los no negociables son esos que en ninguna circunstancia vas a aceptar”, dijo Gandara, además asegurando que sino cualquier cosa puede pasar y que le ha sucedido.

Artículos relacionados

Sheila Gándara habla de límites en pareja en medio de lo que ocurre con Juanda Caribe
El mensaje de Sheila Gándara tras mensaje de Juanda Caribe en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En otra de sus historias la pareja de Juanda Caribe se refirió al amor y de nuevo hablando sobre los límites que deben existir.

“Las personas aceptamos el amor que creemos merecer, cuando no tenemos los límites claros”.

La influencer aseguró además que el amor propio es más importante en el que sin duda dejó claro que si se ven las llamadas “red flags” es mejor salir de ahí, “Sino es para mí, yo me voy”.

Sin duda, las palabras de Sheila sorprenden, pues no suele hablar sobre su vida personal en redes sociales, en la que, además, se desconoce su verdadera postura sobre lo ocurrido con su pareja, Juanda Caribe.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Yina Calderón dio su opinión al fuerte enfrentamiento entre Alejandro y Eidevin en La casa de los famosos Yina Calderón

Yina Calderón opinó sobre el altercado entre Eidevin y Alejandro La casa de los famosos; ¿a quién apoya?

Yina Calderón no se quedó callada y opinó sobre el reciente enfrentamiento entre Alejandro y Eidevin en La casa de los famosos

Eidevin se siente mal tras su enfrentamiento con Alejandro Estrada. La casa de los famosos

Eidevin se sinceró luego de su fuerte enfrentamiento con Alejandro Estrada: "Me tiré la carrera"

Eidevin expresó su angustia luego de la discusión con Alejandro Estrada y reconoció el impacto que puede tener en su carrera.

Así puedes votar por el destino de Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Cómo votar por el destino de Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia?

¡Paso a paso! Así puedes votar por el futuro de Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

La Segura se mostró afectada en sus redes tras un complicado momento: ¿cuál es la razón? La Segura

La Segura se mostró afectada en sus redes tras un complicado momento personal: ¿cuál es la razón?

La Segura compartió una fotografía en que aparentemente ha estado afectada por la salud de un importante miembro de su familia.

Cazzu le gana a Nodal en aspecto lega relacionado con Inti Cazzu

Cazzu vence a Christian Nodal en disputa legal por Inti: esto es lo que pasó

Murió actor de Game of Thrones a los 35 años tras luchas contra grave enfermedad Talento internacional

Murió actor de Game of Thrones a los 35 años tras luchar contra grave enfermedad

Maluma sorprendió al compartir reflexión sobre momentos díficiles Maluma

Maluma sorprendió al compartir reflexión sobre momentos díficiles: "uno siente que no puede más"

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos