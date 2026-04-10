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¿Yolanda Saldívar ya fue dejada en libertad?: esto se sabe de su caso

Se conocen detalles sobre la libertad de Yolanda Saldívar, luego de más de 30 años de la muerte de Selena Quintanilla.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Impacto en redes por caso Yolanda Saldívar
Caso Yolanda Saldívar vuelve a ser tendencia: ¿ya está libre?. (AFP/ TARA ZIEMBA)

El 31 de marzo de 1995, falleció una de las cantantes más querida de la época, Selena Quintanilla, a quien su vida se le fue arrebatada por Yolana Sladívar, su amiga y presidenta del club de fans.

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De acuerdo con documentos, testimonios y hasta la historia de la artista que fue llevada a la televisión, la mujer habría tomado esa decisión en medio del desespero, luego de ser descubierta por presunto robo.

Yolanda, al ser amiga y mano derecha de Selena, llevaba las cuentas que recibía el club de fans y al parecer, el de la boutique y pasaron cosas con el dinero de la artista.

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Al ser descubierta, manipuló a Quintanilla y le puso una trampa para que se encontraran en un hotel en Corpus Christi Texas, en donde atentó contra su vida.

¿Yolanda Saldívar ya fue dejada en libertad?

Se supone que, tras treinta años de la muerte de Selena Quintanilla, o sea en 2025, Yolanda Saldívar cumpliría su condena, pero no fue así y tras 31 años de su delito, siguen sin darle la orden de libertad.

Caso Yolanda Saldívar vuelve a ser tendencia: ¿ya está libre?
Esto se sabe sobre la supuesta liberación de Yolanda Saldívar. ( AFP/ TARA ZIEMBA )

Precisamente, para la primera semana de abril de 2026, se conoció que La Junta de libertad Condicional de Texas le negó la libertad condicional a la mujer “por la naturaleza del delito”, considerando que podría seguir siendo un riesgo para la sociedad.

Lo que significa que seguirá bajo a resto y la próxima revisión del caso para revisar su libertad condicional, será hasta en marzo de 2030.

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¿Qué pasó con el caso de Yolanda Saldívar?

Pese a que Yolanda Saldívar cumplía con todos los requisitos para obtener su libertad condicional tras más de treinta años de estar en prisión, la decisión de dejarla en prisión generó reacciones.

Esto se sabe sobre la supuesta liberación de Yolanda Saldívar
Impacto en redes por caso Yolanda Saldívar. (AFP/ Rachel Murray)

Pues para muchos, ella no debería salir en libertad por la gravedad del hecho que hizo, pues la muerte de Selena fue premeditada, ya que ella organizó todo para engañarla y llevarla hasta el sitio en donde la lastimó.

Además, por otro lado, se cuestiona si esta medida se debe a que ella fue quien le quitó la vida a Selena y por eso han sido drásticos con ella, pero entre otras opiniones está que, eso es lo que debería pasar con las personas que comenten este delito.

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