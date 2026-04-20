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¡Luto en el cine! Reconocido actor muere de forma repentina: esto se sabe

Un reconocido actor de cine y televisión falleció de manera repentina a sus 57 años. Su hermana confirmó la triste noticia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Actor de cine y TV muere de forma repentina y causa impacto en la industria
Actor de cine y TV muere de forma repentina y causa impacto en la industria (Foto freepik)

En las últimas horas, el mundo del cine y la televisión se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido actor que participó en importantes producciones audiovisuales.

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La noticia generó impacto entre sus compañeros y colegas de la industria, especialmente por la forma repentina en la que ocurrió su muerte.

¿Quién es el reconocido actor que falleció de manera repentina?

Se trata de Patrick Muldoon, actor y productor con una amplia trayectoria en cine y televisión.

Fue parte de producciones como Días de nuestra vida, Melrose Place y Starship Troopers.

Con más de 90 créditos actorales, Muldoon logró consolidar una carrera reconocida dentro de la industria del entretenimiento en Estados Unidos. Su trabajo abarcó tanto series como películas, lo que le permitió mantenerse vigente durante varios años.

El actor, de 57 años, falleció el pasado 19 de abril, según informaron medios estadounidenses.

Muldoon inició su carrera mientras aún estaba en la universidad, con una aparición en Who's the Boss?. Posteriormente, obtuvo un rol recurrente en Saved by the Bell, lo que impulsó su reconocimiento en la pantalla.

En la actualidad, se encontraba trabajando como productor en una película que sigue en desarrollo y que contaría con la participación de actores como Chris Hemsworth, Taron Egerton y Zazie Beetz.

Patrick Muldoon, actor de “Melrose Place”, muere de manera repentina a los 57
Patrick Muldoon, actor de “Melrose Place”, muere de manera repentina a los 57 (Foto Rodin Eckenroth / AFP)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Patrick Muldoon?

De acuerdo con medios estadounidenses, Patrick Muldoon falleció a causa de un paro cardíaco.

Su hermana, Shana Muldoon-Zappa, confirmó que el actor se encontraba en su casa en Beverly Hills la mañana del domingo. Según relató, antes del incidente había compartido un momento cotidiano tras tomarse una taza de café con su novia.

Posteriormente, el actor ingresó al baño, pero al notar que se estaba tardando más de lo habitual, su pareja decidió ir a buscarlo. Fue entonces cuando lo encontró inconsciente en el suelo.

La mujer se comunicó de inmediato con los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron al lugar e intentaron reanimarlo, pero no fue posible.

Tras conocerse la noticia, múltiples usuarios en redes sociales y figuras del entretenimiento han expresado sus condolencias a la familia, recordando su trayectoria y los diferentes proyectos en los que participó a lo largo de su carrera.

Muere Patrick Muldoon a los 57 años tras paro cardíaco
Muere Patrick Muldoon a los 57 años tras paro cardíaco (Foto Emma McIntyre / AFP)
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