Manuela Gómez rompió el silencio sobre la relación de Juanda Caribe y Mariana Zapata: "me preocupa"

Manuela Gómez, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, compartió sus opiniones sobre el acercamiento entre Juanda Caribe y Mariana Zapata a través de una dinámica en sus cuentas de Instagram.

Artículos relacionados Carmen Villalobos Carmen Villalobos se pronunció tras el fallecimiento de sus compañeros de set: "difícil asimilarlo"

La paisa habló sobre el shippeo que surgió entre el humorista y la creadora de contenido y recordó el mensaje que les dejó antes de salir de la competencia.

Manuela Gómez rompió el silencio sobre Juanda Caribe y Mariana Zapata (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre Mariana Zapata y Juanda Caribe?

Desde su salida de la competencia, Manuela Gómez ha expresado sus opiniones sobre algunos temas que ocurren en la casa más famosa del país.

Y aunque ahora está enfocada en su empresa y en su hija Samantha, en ocasiones comenta lo que sucede dentro del reality.

En esta ocasión, la paisa compartió en redes sociales su postura frente al acercamiento entre Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Manuela confesó que ese shippeo le preocupa porque no lo vio venir y no se lo esperaba.

Contó que, al día siguiente de su eliminación, dejó un mensaje dirigido a Juanda, aunque prácticamente se lo dijo a Alexa.

Manuela aseguró que les dio un mensaje subliminal para que no le hicieran daño a las personas que los esperan afuera, pero que sus palabras fueron oídas y no escuchadas en realidad.

La empresaria concluyó que la situación le parece muy preocupante porque siente empatía por las personas afectadas que están fuera de la casa.

Artículos relacionados La casa de los famosos Carla y Marcelo revelaron drástica decisión que tomará el Jefe en La casa de los famosos

¿Cuál fue el mensaje de despedida de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

Cabe recordar que la eliminación de Manuela Gómez ocurrió de forma atípica dentro de la competencia, pues sus compañeros la votaron como la “más mueble” de la casa.

Por esta razón, Manuela se despidió de la competencia, no sin antes dejarle un mensaje a sus compañeros.

Les dijo que todos los que creían que todo estaba bien, en realidad tenían todo mal y que se llevó muchas sorpresas de varias personas.

Le dedicó unas palabras a Yuli por su amistad y por cuidarla en sus momentos de debilidad, y le dejó su peluche como recuerdo de ambas.

Manuela agregó que no le hicieran daño a las personas que los quieren afuera, porque son personas que sufren y lloran. Les pidió ser coherentes con sus sentimientos y con lo que tienen en el corazón, y que no olvidaran sus principios y valores.

Tras las últimas declaraciones de Juanda Caribe, donde reveló sentir cosas por Mariana, Manuela recordó sus palabras de despedida y señaló que los participantes están haciendo exactamente lo que ella les aconsejó no hacer.