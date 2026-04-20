Juanda Caribe revela detalles de su relación con Sheila Gándara en La casa de los famosos Col

Dentro de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe abordó su relación con Sheila Gándara en medio de una conversación con Beba. Sus declaraciones llamaron la atención en redes sociales.

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¿Qué dijo Sheila Gándara sobre Juanda Caribe?

Sheila y Juanda Caribe se ubicaron en el centro de la conversación digital tras conocerse rumores de una supuesta infidelidad por parte del creador de contenido con una influencer colombiana.

Este hecho habría ocurrido mientras él ya se encontraba dentro de La casa de los famosos, por lo que, según lo señalado en redes, el participante no tendría conocimiento de las capturas de pantalla que circularon en el entorno digital.

Posteriormente, Sheila Gándara se refirió al tema a través de sus historias en redes sociales. Luego de varias indirectas, la barranquillera publicó un comunicado en el que expuso su postura frente a la situación.

Sheila Gándara habla sobre su relación con Juanda Caribe / (Fotos del Canal RCN)

En su mensaje, Sheila expresó que le costaba comprender el comportamiento del creador de contenido y afirmó que no estaba de acuerdo con situaciones que, desde su punto de vista, representaban faltas de respeto.

La creadora de contenido señaló que en el pasado lo apoyó y confió en él, incluso después de haber atravesado momentos difíciles en la relación. Según su versión, le dio una segunda oportunidad que él mismo habría solicitado, aunque considera que dicha confianza no fue valorada.

“Si él se aprovechó de mi inocencia y de mi falta de experiencia en la relación para hacerme creer que todo estaba bien, eso no me hace mala persona, lo define a él”.

Además, aseguró que decidió hablar tras un periodo de silencio, explicando que se encontraba cansada de callar, especialmente después de lo ocurrido recientemente.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su relación con Sheila Gándara en La casa de los famosos?

En medio de una conversación con Mariana Zapata dentro de La casa de los famosos, Juanda Caribe fue cuestionado acerca de su relación con Sheila Gándara. En ese momento, el participante afirmó que existe confianza total entre ambos y que no hay celos en su vínculo.

Juanda Caribe señaló que, según su perspectiva, confía plenamente en Sheila, razón por la cual ha podido mantenerse tranquilo durante su participación en el reality.

Juanda Caribe recuerda a Sheila Gándara en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

También indicó que, si en algún momento ella llegara a reclamarle algo relacionado con su convivencia dentro del programa, él se defendería diciendo que ella no estuvo en el reality y no vivió las mismas situaciones que él.

Asimismo, mencionó que, en su opinión, en algunas ocasiones los hombres sienten la necesidad de proyectar seguridad. En ese contexto, señaló que cuida su presentación personal dentro del reality, ya que considera que la forma de vestir también influye en la percepción que genera en las mujeres.

Por ahora, estas declaraciones han generado conversación en redes sociales, donde los seguidores del programa analizan las posturas del participante frente a su relación con Sheila Gándara y su cercanía con Mariana Zapata.