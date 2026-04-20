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J Balvin sufre aparatosa caída en concierto y su reacción se vuelve viral | VIDEO

J Balvin se cayó en concierto en Bucaramanga y su reacción en tarima generó comentarios positivos en redes sociales

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
J Balvin protagoniza caída en tarima
J Balvin protagoniza caída en tarima y desata reacciones (Foto Jaime SALDARRIAGA / AFP)

El cantante paisa J Balvin volvió a dar de qué hablar en redes sociales, esta vez no por su música, sino por un momento inesperado que vivió durante una de sus presentaciones en vivo.

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El artista, conocido por su actitud relajada y cercana con el público, terminó convirtiéndose en tendencia tras sufrir una caída en pleno concierto y reaccionar de una manera que llamó la atención de sus seguidores.

J Balvin se cae en pleno concierto y sorprende con su reacción en tarima
J Balvin se cae en pleno concierto y sorprende con su reacción en tarima (Foto Amy Sussman / AFP)

¿Qué le pasó a J Balvin en pleno concierto?

Todo ocurrió mientras el cantante se presentaba en Bucaramanga.

En medio del show, J Balvin intentaba subir las escaleras de la tarima cuando tropezó y terminó cayendo frente al público.

El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Lejos de incomodarse o detener el espectáculo, el artista tomó la situación con humor.

Tras la caída, volvió a intentar subir, esta vez entre risas, y al lograrlo posó en la tarima como si se tratara de parte del show.

Una vez arriba, continuó con su presentación con normalidad, incluso bailando y haciendo comentarios que dejaban ver que no le dio mayor importancia al incidente.

En medio del momento, aseguró que el tropezón hacía parte del espectáculo, manteniendo el ambiente del concierto.

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¿Cómo reaccionaron las redes ante la caída de J Balvin?

El video no tardó en volverse viral y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios. En su mayoría, los comentarios destacaron la actitud del artista frente a lo ocurrido.

Muchos seguidores resaltaron su forma de manejar la situación, calificándola como profesional y cercana. También hubo quienes señalaron que este tipo de reacciones demuestran su personalidad y la forma en la que conecta con el público.

Frases como “todo un profesional”, “qué buena actitud” o “así se maneja un momento incómodo” se repitieron entre los comentarios. Incluso, algunos usuarios que no siguen su música destacaron su comportamiento en el escenario.

El momento sigue circulando en plataformas digitales, donde continúa acumulando reproducciones y reacciones, mientras el artista mantiene su estilo relajado dentro y fuera de los escenarios.

Hasta el mismo artista compartió el suceso en sus redes sociales, demostrando cómo puede reírse de él mismo y probando nuevamente su actitud relajada.

J Balvin sufre caída en concierto y su reacción se vuelve viral
J Balvin sufre caída en concierto y su reacción se vuelve viral (Foto Jaime SALDARRIAGA / AFP)
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