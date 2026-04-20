¿Fredy Guarín volvió con su expareja? Redes desatan rumores de reconciliación

El nombre de Fredy Guarín volvió a generar conversación en redes sociales, luego de que varios usuarios señalaran señales que indicarían una posible reconciliación con su expareja, Andreina Fiallo.

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Las especulaciones surgieron a partir de imágenes y publicaciones recientes en las que ambos aparecen compartiendo tiempo juntos, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores.

Fredy Guarín y su expareja reaparecen juntos y desatan rumores en redes (Foto freepik) (Foto Marwan Naamani / AFP)

¿Fredy Guarín regresó con Andreina Fiallo?

Luego de más de 10 años de su separación, Guarín y Fiallo han sido vistos juntos en varias ocasiones recientes.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la celebración de los 15 años de su hija, donde coincidieron y compartieron en familia.

Además, el exfutbolista también estuvo presente en el cumpleaños de Andreina, lo que aumentó los comentarios en redes. A esto se suman publicaciones en las que, según usuarios, se les ve disfrutando de tiempo juntos en la playa.

Estas apariciones han sido suficientes para que algunos seguidores hablen de una posible reconciliación, destacando que sería positivo verlos nuevamente como pareja, especialmente por sus hijos.

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Sin embargo, otros usuarios han sido más cautos y señalan que estas coincidencias podrían responder simplemente a una relación cordial entre ambos, enfocada en el bienestar de su familia.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente si existe una relación sentimental nuevamente.

¿Por qué se separaron Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

La relación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo terminó hace más de una década, en medio de diferentes situaciones personales.

Según se conoció en su momento, la ruptura estuvo marcada por problemas relacionados con el alcohol por parte del exfutbolista y episodios de infidelidad.

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La separación se hizo oficial en 2017, cuando Guarín inició una relación con la exparticipante de La casa de los famosos y presentadora Sara Uribe, con quien tuvo a su hijo Jacobo.

Por su parte, Andreina Fiallo reconstruyó su vida sentimental junto al futbolista Javier Reina, con quien también tuvo un hijo. Sin embargo, en los últimos meses se ha hablado del fin de esa relación.

Por ahora, la cercanía entre Guarín y Fiallo sigue generando comentarios en redes sociales, mientras crecen las especulaciones sobre una posible nueva etapa entre ambos.