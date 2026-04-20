Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Fredy Guarín volvió con su expareja? Redes desatan rumores de reconciliación

Fredy Guarín y su expareja fueron vistos juntos y desataron rumores de una posible reconciliación en redes sociales

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Fredy Guarín volvió con su expareja? Redes desatan rumores de reconciliación
¿Fredy Guarín volvió con su expareja? Redes desatan rumores de reconciliación (Foto Freepik) (Foto Canal RCN)

El nombre de Fredy Guarín volvió a generar conversación en redes sociales, luego de que varios usuarios señalaran señales que indicarían una posible reconciliación con su expareja, Andreina Fiallo.

Artículos relacionados

Las especulaciones surgieron a partir de imágenes y publicaciones recientes en las que ambos aparecen compartiendo tiempo juntos, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores.

Fredy Guarín y su expareja reaparecen juntos y desatan rumores en redes
Fredy Guarín y su expareja reaparecen juntos y desatan rumores en redes (Foto freepik) (Foto Marwan Naamani / AFP)

¿Fredy Guarín regresó con Andreina Fiallo?

Luego de más de 10 años de su separación, Guarín y Fiallo han sido vistos juntos en varias ocasiones recientes.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la celebración de los 15 años de su hija, donde coincidieron y compartieron en familia.

Además, el exfutbolista también estuvo presente en el cumpleaños de Andreina, lo que aumentó los comentarios en redes. A esto se suman publicaciones en las que, según usuarios, se les ve disfrutando de tiempo juntos en la playa.

Estas apariciones han sido suficientes para que algunos seguidores hablen de una posible reconciliación, destacando que sería positivo verlos nuevamente como pareja, especialmente por sus hijos.

Artículos relacionados

Sin embargo, otros usuarios han sido más cautos y señalan que estas coincidencias podrían responder simplemente a una relación cordial entre ambos, enfocada en el bienestar de su familia.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente si existe una relación sentimental nuevamente.

¿Por qué se separaron Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

La relación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo terminó hace más de una década, en medio de diferentes situaciones personales.

Según se conoció en su momento, la ruptura estuvo marcada por problemas relacionados con el alcohol por parte del exfutbolista y episodios de infidelidad.

Artículos relacionados

La separación se hizo oficial en 2017, cuando Guarín inició una relación con la exparticipante de La casa de los famosos y presentadora Sara Uribe, con quien tuvo a su hijo Jacobo.

Por su parte, Andreina Fiallo reconstruyó su vida sentimental junto al futbolista Javier Reina, con quien también tuvo un hijo. Sin embargo, en los últimos meses se ha hablado del fin de esa relación.

Por ahora, la cercanía entre Guarín y Fiallo sigue generando comentarios en redes sociales, mientras crecen las especulaciones sobre una posible nueva etapa entre ambos.

Sara Uribe y Fredy Guarín
Sara Uribe y Fredy Guarín confirmaron su relación en 2017. (Foto Canal RCN) (Foto Giuseppe CACACE / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manuela González rompió el silencio tras tragedia en set Manuela González

Manuela González destapa la última conversación que tuvo con víctima de ataque en rodaje en Bogotá

Manuela González rompe el silencio y cuenta cómo fue su última conversación con Nicolás Perdomo antes de su muerte.

Salió a la luz un video que confirma la boda oficial entre Kika Nieto y Diego Barajas: así fue Kika Nieto

Salió a la luz un video que confirma la boda oficial entre Kika Nieto y Diego Barajas: así fue

Kika Nieto y Diego Barajas ya tuvieron su boda oficial tras video que salió a la luz en redes por fotógrafo que cubrió el evento.

Margarita Ortega habló tras cirugía Talento nacional

Margarita Ortega reapareció tras su delicada cirugía que la hizo estar en UCI: esto reveló

La actriz Margarita Ortega rompió su silencio y reveló detalles de su proceso de recuperación: "Tiempo para sanar".

Lo más superlike

El homenaje que conmovió a Bogotá tras tragedia en rodaje. Viral

El conmovedor homenaje para las personas fallecidas en rodaje en Bogotá

Las diferentes producciones del país rindieron u sentido homenaje a Nicolás y Henry, personas fallecidas en medio de un rodaje.

Juanda Caribe se sinceró sobre Mariana Zapata La casa de los famosos

Juanda Caribe sorprende con confesión sobre Mariana y su pareja: "Sheila podría saberlo"

Isabella Ladera explica beneficios de ponerse hielo en la cara Influencers

Isabella Ladera explica beneficios de ponerse hielo en la cara; ¿cómo aplicarlo?

J Balvin protagoniza caída en tarima J Balvin

J Balvin sufre aparatosa caída en concierto y su reacción se vuelve viral | VIDEO

Carolina Miranda y Juan Felipe Samper se comprometieron Talento internacional

Famosa pareja de actores se comprometió: así fue la propuesta de matrimonio