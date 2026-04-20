Desde hace varios días, el nombre de Kika Nieto se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras la expectativa por su boda religiosa junto a Diego Felipe Barajas, un reconocido empresario colombiano.

Sin embargo, Kika Nieto se ha mantenido alejada de sus redes sociales tras el importante momento por el que ha vivido a nivel emocional, en especial, por confirmar los motivos por los que ha estado ausente.

En medio de esta situación, salió a la luz un video que comprueba que Kika Nieto ya se casó, tal como lo comprobó un fotógrafo de bodas llamado Pablo Mejía, mediante sus redes sociales.

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¿Cuál es el video que salió a la luz en redes que confirma que Kika Nieto ya se casó?

Este video confirma la boda oficial de Kika Nieto. | Foto: Freepik

El pasado domingo 19 de abril, el fotógrafo Pablo Mejía, quien asistió a la boda religiosa de Kika Nieto con Diego Barajas, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos mil seguidores que la creadora de contenido y una de las presentadoras del programa: ‘Mujeres sin filtro’, ya se casó, pues expresó lo siguiente:

“Llegó el día de la boda de Kika Nieto y Diego Barajas”, agregó el fotógrafo.

En varios fragmentos del video se refleja que Kika Nieto tuvo la boda con Diego Barajas en medio de la playa y varios allegados de su familia y amigos, tuvieron la oportunidad de asistir al evento.

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Así también, se refleja que Kika Nieto tuvo la oportunidad de dar el “sí” más esperado, cautivando no solo con un deslumbrante vestido de novia y, también, por algunos detalles que se reflejaron durante el evento.

¿Cuál es la razón por la que Kika Nieto ha estado ausente de redes sociales?

Cabe destacar que Kika Nieto no solo se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por mantener informados a sus seguidores frente a lo que hace en su vida cotidiana.

Este video confirma la boda oficial de Kika Nieto. | Foto: Freepik

Por esta razón, Kika expresó la razón por la cual ha estado desaparecida tras la celebración de su boda oficial en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, revelando lo siguiente:

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