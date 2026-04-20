Margarita Ortega reapareció tras su delicada cirugía que la hizo estar en UCI: esto reveló

La actriz y presentadora Margarita Ortega tenía preocupados a sus seguidores tras revelar semanas atrás que se sometería a una intervención médica.

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¿Cómo se encuentra Margarita Ortega tras delicada cirugía?

La presentadora fue sometida a una cirugía de columna por una dolencia que la venía afectando en los últimos meses, tanto así que su movilidad se había visto perjudicada.

Lejos de querer ocultar su percance de salud, Margarita decidió compartir con su comunidad abiertamente de lo que tenía y lo que vive tras el procedimiento que la mantuvo en UCI por horas.

Ortega apareció en las últimas horas en su cuenta de Instagram con una foto y emotivo mensaje en donde habló sobre su estado de salud y cómo avanza su recuperación.

A quince días de la cirugía de columna cervical, la vida se presenta nueva y sin dolor físico, finalmente.

Margarita Ortega habló de su proceso de recuperación tras cirugía. (Fotos Canal RCN)

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¿Qué reveló Margarita Ortega de su proceso de recuperación?

La actriz aseguró que ha aprovechado estos quince días postoperatorios para dedicarse a sanar también su alma y mente, más allá de su cuerpo y físico.

He tenido tiempo para sanar mi cuerpo y me he puesto en la tarea de sanar mi alma.

Margarita hizo énfasis en esas ‘heridas’ abiertas del pasado que no la han dejado tranquila y que muchas veces logró ocultar, pero nunca sanar de fondo.

Las heridas del camino y en especial las heridas de la historia que carga mi niña interior, me han traído hasta aquí con la moneda del empuje y la fuerza, y la cara del terror y la dificultad, casi paralizante, de poner límites.

La presentadora aseguró que, este percance médico la ha hecho reflexionar bastante de lo que quiere para su futuro y no dejarse llevar como muchas veces lo ha hecho por ideales y deseos de otros.

Además, Ortega confesó que, muchas veces se midió y se dejó llevar por el qué dirán de su familia y por eso, su felicidad dependía de otros y no de sí misma.

Hoy entiendo que merezco una vida plena y creer en mí, no para cumplir con las exigencias de un núcleo familiar materno disfuncional y violento, sino por mí, por encontrar en plenitud el placer de vivir.

La presentadora terminó su mensaje de reflexión colocando su salud y recuperación en manos de Dios, asegurando que, era el único que tenía claro su destino.



Como era de esperarse la actriz y presentadora ha recibido cientos de mensajes de ánimo por parte de sus seguidores, amigos y colegas, quienes le han aplaudido su valentía y fortaleza.