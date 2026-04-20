Manuela González destapa la última conversación que tuvo con víctima de ataque en rodaje en Bogotá

El sector audiovisual está de luto en Colombia ante la tragedia que sucedió en una locación de grabación en la localidad de Santa Fe en Bogotá en donde fallecieron dos personas que hacían parte de una producción.

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¿Cómo reaccionó Manuela González a la tragedia en set de grabación en Bogotá?

El pasado 18 de abril un hombre con aparentes problemas mentales interrumpió la tranquilidad de un set de grabación de una serie internacional.

El atacante identificado como Josué Cubillos García de 23 años de edad quedó captado en cámara cuando sin mediar palabra y a sangre fría atacó por la espalda a Henry Alberto Benavides Cárdenas, quien se encontraba recostado en una reja fumando un cigarrillo.

Este ataque a traición provocó la reacción inmediata de compañeros de Henry de la producción y fue allí donde varios de ellos salieron heridos y uno falleció por la gravedad de las heridas, Nicolás Francisco Perdomo de 18 años.

Este hecho ha provocado total rechazo y múltiples reacciones en redes de celebridades, una de ellas Manuela González, quien se mostró devastada con la noticia y con la muerte de uno de ellos, ya que lo conocía y había conversado con él tiempo atrás.

Que dolor tan profundo. Nico, dejas un vacío insondable... Guardaré tu sonrisa y tus palabras como un tesoro.

Manuela González recordó la última conversación que tuvo con una de las víctimas. (Foto Canal RCN)

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¿Cuál fue la última conversación de Manuela González con Nicolás Francisco Perdomo antes de su fallecimiento?

Manuela González se pronunció tras el fallecimiento de Henry y Nicolás en un mensaje en su cuenta de Instagram en donde expresó su tristeza e impotencia.

La actriz reveló que, tiempo atrás cuando coincidió con Nicolás en un proyecto compartieron una conversación al finalizar las grabaciones en donde le recalcó su buena energía, buen trabajo y carisma.

Te lo dije cuando terminamos de grabar y te lo repito ahora estés donde estés: Gracias por tu cariño y cuidado día tras día. Gracias por tu amabilidad y bonita energía. Gracias por cuidarnos tanto.

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Manuela González envió mensaje a familia de Nicolás Francisco Perdomo

Manuela también en su mensaje expresó un mensaje de condolencia a las familias y seres queridos de Nicolás.

Un abrazo de consuelo a tu familia y a todos quienes tuvieron la fortuna de tenerte cerca. Descansa en paz.

Asimismo, le expresó su apoyo a las personas de la producción que perdieron a Henry y Nicolás, además, de la persona que salió herida y otras que están adelantando un proceso legal por lo sucedido mientras se adelantan las investigaciones al respecto.

Con un profundo gesto de solidaridad y respeto acompaño a las familias, amigos y al equipo de trabajo de los compañeros que fallecieron ayer. Les mando un abrazo de solidaridad en este momento tan difícil