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Juanda se molestó con Alexa Torrex por querer dirigir el Morning Show en La casa de los famosos

Juanda Caribe mostró su incomodidad con Alexa Torrex al disputarle la dirección del Morning Show dentro de La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juanda Caribe muestra su malestar por la actitud de Alexa Torrex.
Juanda Caribe muestra su malestar por la actitud de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Juanda Caribe se molestó con Alexa Torrex por querer dirigir el 'Morning Show' en La casa de los famosos Colombia 3.

Juanda Caribe se enojó con Alexa Torrex.
Juanda Caribe se enojó con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre la actitud de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Al parecer, la armonía que tenía la casa más famosa del país por estos días se está disipando.

El barranquillero no pudo ocultar su frustración con su compañera por querer tomar decisiones y atribuciones en el programa, que según Juanda, es de su autoría.

Con sus compañeros de Calma, Juanda se desahogó diciendo que no entiende la actitud de Alexa cuando él siempre ha sido el director de ese espacio en el que trata de que todos los habitantes de la casa participen.

Juanda explicó que, al igual que los sketches, el Morning Show funciona gracias a su planificación.

Sus compañeros respaldaron sus palabras, asegurando que no comprenden por qué Alexa, Tebi y Alejandro Estrada quieren integrarse en algo colectivo cuando antes manifestaban que jugaban de manera independiente.

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Para Juanda, esta actitud busca desestabilizarlo y generar un motivo de enfrentamiento, aunque aclaró que tras su estadía en el Loft decidió no seguirles el juego.

El humorista considera que sus compañeros intentan restarle protagonismo en un espacio que él mismo creó y que ha logrado mantener como un momento de unión dentro de la casa.

Juanda escuchó además conversaciones en las que Alexa y su grupo se atribuían la caída de las alianzas de la casa como la de “La Trinidad”, de la que hacían parte Mariana Zapata, Beba y Valentino Lázaro, resaltando que ellos son el único equipo que ha sobrevivido.

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Como cada semana, este reto definirá al nuevo líder y marcará la estrategia inmediata dentro de la convivencia.

La tensión aumenta luego de la salida de Juancho, quien manifestó estar agotado por el ritmo del reality.

Antes de despedirse, dejó nominado a Alejandro Estrada, a quien señaló como el competidor más fuerte en esta etapa, lo que incrementa la presión sobre los habitantes que aún permanecen en juego.

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