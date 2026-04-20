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El conmovedor homenaje para las personas fallecidas en rodaje en Bogotá

Las diferentes producciones del país rindieron u sentido homenaje a Nicolás y Henry, personas fallecidas en medio de un rodaje.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El homenaje que conmovió a Bogotá tras tragedia en rodaje.
Así fue el homenaje a víctimas de rodaje en Bogotá. (Foto/ Canal RCN)

El pasado sábado 18 de abril, una lamentable noticia sacudió al país, enlutando al mundo audiovisual, luego de conocerse que un asistente de producción de Campo y un conductor de TIS Studios, hayan perdido la vida.

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Lo que se sabe y se vio a través de videos de cámaras de seguridad, es que Nicolás Perdomo y Henry Benavides recibieron heridas por parte de un hombre quien, al parecer, sufría de su salud mental.

Otros de los detalles que se saben es que, están investigando a otras personas de la producción, debido a que ellos fueron quienes detuvieron al agresor, justo luego de que el hombre acabara con la vida de estas dos personas.

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Luego de que esta noticia se conociera, no solo sus compañeros de rodaje, sino talentos que ya habían trabajado con Nicolás, se pronunciaron al respecto, lamentando la muerte del joven.

¿Cuál es el conmovedor homenaje que le están haciendo a Nicolás y Henry?

Durante la mañana de este lunes 20 de abril, la televisión nacional hizo un minuto de silencio en homenaje a Nicolás Perdomo, productor de campo y Henry Benavides, conductor de la producción.

 

Además, durante el rodaje de otras producciones, tanto series como novelas, en las respectivas claquetas las cuales le dan el inicio a la escena, escribieron los nombres de ambos fallecidos, deseándoles paz en su tumba.

Por otro lado, el hashtag silencio en el set, sigue siendo tendencia y es el mismo que usan en redes para honrar la memoria y el trabajo de Nicolás y Henry, quienes lastimosamente fallecieron en medio de su trabajo.

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¿Qué se ha dicho sobre la investigación del caso tras el fallecimiento de Nicolás y Henry?

Sin duda, esto generó tanta conmoción y preocupación por el personal que trabaja en el medio audiovisual, pues este caso hizo mucho ruido por la falta de seguridad que posiblemente hizo falta en la producción.

 

De hecho, actores alzaron su voz al decir que falta garantías durante los rodajes, precisamente porque hay poca seguridad para los trabajadores.

Por ahora, continúa la investigación, ya que integrantes de la producción están siendo indagados tras interceder en el momento de los hechos, pero su abogado dice que ellos actuaron en defensa propia al ver lo sucedido.

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