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Manuela Gómez sorprende con radical cambio de look: ¿se tinturó de morado?

Manuela Gómez sorprende al lucir un tono diferente en su cabello y mostrar el antes y después del cambio de look.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Manuela Gómez reaparece con nuevo look
Manuela Gómez reaparece con nuevo look y seguidores reaccionan al impactante resultado. (Foto: Canal RCN)

Manuela Gómez sorprendió al revelar el nuevo cambio de look que se realizó, donde mostró el antes y después a sus seguidores, lo cuales quedaron impactados con el inesperado resultado final.

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¿Cuál fue el cambió de look que se hizo Manuela Gómez?

A través de su cuenta de TikTok, Manuela Gómez publicó un video en el que aparece en un salón de belleza, utilizando un reconocido audio de la película ‘El diario de una princesa’, protagonizada por Anne Hathaway.

En el clip, adaptó una de las frases más recordadas: “solo Paolo puede transformar esto a esto… en una princesa” y para acompañar la publicación, escribió: “Así logré que mi cabello luciera mucho mejor”.

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En el video, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia dejó ver el antes y el después de su look.

Manuela Gómez reaparece con nuevo look
Manuela Gómez reaparece con nuevo look y seguidores reaccionan al impactante resultado. (Foto: Canal RCN)

Durante su paso por el programa del Canal RCN lucía un tono rubio, ahora mantiene el largo de su cabello, pero con un color ceniza.

Como era de esperarse el video llamó la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron al cambio con diferentes comentarios.

¿Qué reacciones generó el nuevo tono de tintura de Manuela Gómez?

Como era de esperarse, el video se llenó de “me gusta” y mensajes por parte de los usuarios.

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Algunos elogiaron la belleza de Manuela Gómez y señalaron que el nuevo tono de cabello le favorece, mientras que otros compararon su imagen actual con la que tenía dentro de La casa de los famosos.

Manuela Gómez reaparece con nuevo look
Manuela Gómez reaparece con nuevo look y seguidores reaccionan al impactante resultado. (Foto: Canal RCN)

Entre los comentarios, algunos usuarios cuestionaron por qué no se veía de la misma manera durante su participación en el programa. Ante esto, otros internautas respondieron señalando las condiciones del encierro, como los horarios, el descanso y la rutina diaria hacia que no ‘se viera tan llena de luz’ como ahora.

Además, también hubo mensajes relacionados con su paso por La casa de los famosos Colombia, etapa en la que fue criticada por su comportamiento.

Entre los comentarios un seguidor le escribió: “Manu, yo te apoyé lo más que pude y no lo logré”, a lo que ella respondió: “Lo logramos”, acompañado de emojis de corazón.

Sobre el color de su cabello, algunos preguntaron si el tono morado se mantendría, y Manuela explicó: “Se cae con las lavadas y te deja un color espectacular”, refiriéndose al proceso del tinte.

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