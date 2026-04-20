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Jessi Uribe causó furor en redes al dejar ver nuevamente a Emilia: así la mostró

Jessi Uribe causó revuelo en redes por video que subió de su hija Emilia, tras un mes de haber enseñado su carita.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Jessi Uribe comparte nuevo momento de Emilia
Jessi Uribe sorprende al mostrar nuevamente a Emilia. (Foto/ Canal RCN - Freepik)

El pasado 19 de noviembre de 2025, Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron el nacimiento de su hija, Emilia, quien llegó al mundo el 18 de ese mes.

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Sin duda, esta noticia emocionó a sus fans, ya que la llegada de la pequeña era una de las más esperadas del año, pues el embarazo de la artista sorprendió al mundo del entretenimiento.

Precisamente, el nacimiento de Emilia es un milagro para su mamá, ya que ella creyó que nunca podría convertirse en madre porque vio su edad como un obstáculo y porque, además, ya había perdido dos bebés.

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En estos cinco meses, los fanáticos de ambos artistas se han preguntado si presentarán oficialmente a la niña, pero Jessi Uribe ya los sorprendió

¿Cuál es el video de Jessi Uribe mostrando a Emilia?

A través de sus historias de Instagram, Jessi Uribe sorprendió hace un mes a todos sus seguidores en redes al revelar más el rostro de Emilia, pues la mostró sin filtro y sin taparla, sin embargo, no la dejó ver de frente.

Jessi Uribe sorprende al mostrar nuevamente a Emilia
El nuevo momento de Emilia que compartió Jessi Uribe. (Foto/ Buen día, Colombia)

Pero para sus fanáticos, eso ya fue algo, ya que habían mantenido la identidad de la niña en absoluta reserva y por eso generó gran conmoción.

Luego de ese día, Jessi Uribe nuevamente graba a la pequeña, peor para mostrar que tiene un famosos muñeco animado en sus manos, destacando el gusto que tiene su hija por los juguetes.

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¿Por qué no han revelado del todo la carita de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Paola Jara rompió el silencio sobre el tema y a la pregunta sobre mostrar el rostro de su hija reveló que no le parecía correcto exponerla siendo tan pequeña y que sería una decisión que deberá tomar mejor. Por eso, ella es quien más se cuida para no mitrarla.

El nuevo momento de Emilia que compartió Jessi Uribe
Jessi Uribe comparte nuevo momento de Emilia. (AFP/ Raul ARBOLEDA)

En el caso de Jessi Uribe, él ya la ha mostrado más, dejando ver detalles de su rostro y fue él mismo quien dijo que el día de su bautizo la dejarían ver para presentarla oficialmente.

Por ahora, siguen cuidado su identidad, claramente por privacidad y cuidado del menor y quizá esta sea una decisión que no se tomaría a la ligera.

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