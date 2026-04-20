¿Sara Corrales ya se convirtió en mamá? La actriz rompió el silencio con una gran sonrisa

Tras varios rumores sobre la llegada de su primera hija, Sara Corrales rompió el silencio y respondió de manera contundente si ya nació su bebé, aclarando las dudas de sus seguidores sobre esta nueva etapa de su vida.

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¿Sara Corrales ya dio a luz? Esto dijo la actriz

Tras varias semanas de especulaciones entre sus seguidores en redes sociales, Sara Corrales decidió romper el silencio y confirmar si su pequeña Mila ya había nacido.

Sara Corrales muestra los accesorios de Mila / (Foto de AFP y Freepik)

Con su característica energía, la actriz colombiana compartió un corto video en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores. Allí soltó una risa antes de aclarar que su bebé aún no ha nacido y aseguró que cuando ocurra, sus fans serán los primeros en enterarse.

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Al parecer, los rumores comenzaron luego de que la actriz dejara de publicar contenido en redes sociales durante varias horas.

“No, no ha nacido, tranquilas que yo les aviso. Ustedes no lo dejan a uno tomar ni un respiro”, expresó entre risas.

Además, la actriz aprovechó para mostrar la silla que instaló en su carro para transportar a la bebé de forma segura cuando nazca. También dejó ver la emoción que siente por tenerla pronto en sus brazos.

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“Ay, miren, acabo de ver que ahí se ve la sillita ya puesta... Ay, no, es que ya la quiero ver ahí con sus empanaditas, así esos piecitos”.

Lo cierto es que mientras llega el esperado momento, Sara Corrales continúa compartiendo con sus seguidores cada detalle de esta nueva etapa, dejando claro que la llegada de Mila es uno de los momentos más especiales de su vida.

¿Cuándo nacerá Mila, la primera hija de Sara Corrales?

Desde hace varias semanas Sara Corrales y su esposo Damián Pasquini han afinado los últimos detalles para recibir a su pequeña hija quien está pronto a nacer, así lo confirmó la actriz días atrás por medio de sus redes sociales.

Y es que según sus palabras, Mila estaría llegando a este mundo en el transcurso del mes de mayo, pues no dio una fecha exacta o aproximada para este emocionante momento de su vida.

“Estas son las dos salidas que tengo preparadas para el hospital. Falta muy poquito para mayo”, mencionó en aquella ocasión mientras mostraba la ropita que había elegido para el primer día de vida de su bebé.