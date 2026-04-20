Cris Valencia estrenó faceta como streamer: ¿competencia para Westcol?

Cris Valencia sorprendió a sus seguidores al estrenar una nueva faceta como streamer y abrirse espacio en el mundo de las transmisiones en vivo. Su llegada a este formato ya despertó comparaciones con Westcol, una de las figuras más reconocidas del entretenimiento digital en Colombia y exproductor del joven artista.

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¿Qué se sabe sobre la nueva faceta de Cris Valencia como streamer?

Durante la tarde de este lunes, 20 de abril, Cris Valencia sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar públicamente que decidió incursionar en el mundo del streaming.

Westcol se encuentra creando contenido en Asia. (Foto Arturo Holmes/AFP)

El anuncio lo hizo por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores. Allí explicó que, de ahora en adelante, realizará transmisiones en vivo a través de TikTok mientras juega uno de sus videojuegos favoritos: Minecraft.

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El joven también hizo una invitación abierta para que sus seguidores se unan a esta nueva etapa como streamer con un inesperado mensaje.

"Yo no les había contado, pero estoy haciendo directicos en TikTok jugando uno de mis videojuegos favoritos. Así que si usted quiere parcharse por acá, invitadísimo. Por acá los espero, mi Dios me los bendiga".

Minutos después del anuncio, varios internautas reaccionaron por medio del chat en vivo y las redes sociales, donde algunos aseguraron que Cris Valencia estaría intentando seguir los pasos de Westcol.

Otros incluso cuestionaron el momento de esta nueva faceta y lanzaron comentarios en los que pusieron en duda el presente de su carrera musical, mientras otros optaron por respaldarlo en esta nueva etapa digital.

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¿Cómo era la relación de Cris Valencia con Westcol?

Vale la pena recordar que, años atrás, Westcol decidió impulsar la carrera musical de Cris Valencia por medio de su productora.

Sin embargo, semanas después del lanzamiento de su primer video musical bajo ese sello, surgieron conflictos entre ambas figuras, en los que el joven cantante acusó al streamer de frenar su carrera musical. Por su parte, el equipo de Westcol alegó incumplimientos contractuales.

Desde entonces, ambos rompieron cualquier tipo de relación.