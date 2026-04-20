Amigo de Tebi rompió el silencio y respondió a rumores de infidelidad con Alejandra Salguero

Se pronunció Josué Caballero con quien fue relacionado con Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, participante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Por qué acusan a Alejandra Salguero, ex de Tebi, de infiel?

Recientemente se generó una polémica luego de que Alejandra Salguero hablara públicamente sobre su relación con Tebi Bernal.

En un video, mencionó que tenía pruebas en su contra y que estaba esperando a que terminara su participación en La casa de los famosos para dar por finalizada la relación. Sin embargo, debido a la cercanía entre Alexa y Tebi dentro del programa, decidió pronunciarse antes.

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En su declaración, Alejandra también hizo referencia a un inconveniente relacionado con las cuentas bancarias del participante, dejando claro que ahora estarían en manos de la familia de Tebi.

Amigo de Tebi responde a señalamientos con Alejandra Salguero. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Además, explicó que durante la relación atravesaron varios conflictos que llevaron a una separación por algunos meses, pero luego decidió darle una segunda oportunidad a Tebi.

Posteriormente, una creadora de contenido señaló directamente a Alejandra de una supuesta infidelidad. Según indicó, la ruptura entre Tebi y Alejandra se habría dado por una relación con un amigo cercano de Tebi, lo que habría afectado emocionalmente al participante de La casa.

¿Qué dijo el amigo de Tebi tras la polémica con Alejandra Salguero?

En medio de la controversia, Josué Caballero, el supuesto amigo de Tebi, se pronunció a través de redes sociales.

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En un video grabado desde un carro, expresó su molestia por los mensajes que ha recibido y pidió a los usuarios no opinar sin conocer la situación.

Amigo de Tebi responde a señalamientos con Alejandra Salguero. (Foto: Canal RCN)

“Cuando ustedes no sepan de un tema, no invadan la vida de decir cosas que ni ustedes saben”, dijo.

Asimismo, dejó claro que no tomará partido por ninguna de las dos partes. Sin embargo, aseguró que Alejandra es su amiga desde hace tiempo y manifestó:

“Lamento muchísimo lo que está viviendo”.

Sobre Tebi, a quien se refirió como el ‘otro’ indicó que prefiere hablar directamente con él y no a través de redes, señalando que no abordará el tema con personas externas a la situación, haciendo referencia a los fandom de Alexa y Tebi.