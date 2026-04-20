Sara Corrales vivió momento de tensión en su embarazo: cordón umbilical implicado

La actriz colombiana Sara Corrales vivió un momento de tensión durante su embarazo luego de que una revisión médica revelara una complicación relacionada con el cordón umbilical de su bebé, situación que generó preocupación en su entorno y mantuvo en alerta a sus seguidores.

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¿Qué pasó con el cordón umbilical del bebé de Sara Corrales?

Sara Corrales relató que hace aproximadamente un mes tuvo una cita con su ginecólogo para revisar que todo estuviera bien con su bebé. En aquella ocasión, el profesional le indicó que la pequeña ya estaba en posición para nacer, pero que había un detalle que requería atención: el cordón umbilical estaba alrededor de su cuello.

Sara Corrales muestra los accesorios de Mila / (Foto de AFP y Freepik)

La actriz explicó que el caso no era grave, aunque sí podía influir en el tipo de parto, ya que podría terminar siendo una cesárea en lugar de un parto natural.

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“Lo que no les había contado era que la señorita tenía dos vueltas de cordón en el cuello… Nada grave, pero no era ideal llegar al parto con esas dos vueltas, porque si el cordón no era lo suficientemente largo, muy posiblemente terminaría en cesárea”, comentó.

Para evitar ese escenario, Sara contó que su médico le recomendó realizar algunos ejercicios. Tras varias semanas, reveló que logró que una de las vueltas del cordón se deshiciera, aunque esto provocó que la bebé cambiara de posición.

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“Oh sorpresa, buena noticia: Mila se quitó una vuelta del cordón, lo cual es positivo, pero ahora se desencajó y está en diagonal. Estamos cruzando los dedos para que se acomode como debe ser para poder tener un parto natural”, agregó.

¿Sara Corrales podría dar a luz por cesárea?

La actriz explicó que, si su bebé no vuelve a acomodarse para un parto natural, tendría que recurrir a una cesárea. Sin embargo, aseguró que no se opone a esa posibilidad, ya que lo importante para ella es que su hija llegue bien al mundo.

“Si no se llegara a acomodar, solo en el momento del parto se puede ver qué va a pasar. Yo estoy fluyendo como el agua y va a pasar como tiene que pasar, va a ser hermoso y voy a respetar esa manera en la que Mila quiera llegar al mundo”.