J Balvin habría respondido a Blessd tras supuesta pulla a Ryan Castro y Karol G

En las últimas horas se ha generado toda un controversia en la industria musical, específicamente en el género urbano luego de un curioso mensaje de Blessd en sus redes tras la presentación de Karol G, Ryan Castro y J Balvin en Coachella 2026.

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¿Blessd le lanzó pullas a Karol G y Ryan Castro tras su presentación en Coachella?

El reciente fin de semana la cantante colombiana Karol G cumplió con su segunda presentación en Coachella 2026 en Indio, California, Estados Unidos.

Para este último show la artista paisa quiso tener invitados y estos fueron nada más y nada menos que Ryan Castro y J Balvin.

Esta presentación que le está dando la vuelta al mundo ha generado una lluvia de aplausos en redes sociales para estos artistas que dejaron la bandera en lo más alto.

Sin embargo, para múltiples internautas un mensaje de Blessd habría sido una especie de pulla para sus colegas tras su presentación en Coachella 2026.

Yo no tengo compe, tengo haters que me odian y me aman, pero el futuro es ahora y soy yo.

Blessd mientras varios aplaudían a sus colegas al parecer colocó un mensaje en sus redes sociales en los que hablaba de su carrera y se autonombraba como el mejor del género.

De buena el que diga que yo no soy el futuro de Colombia, el más pegado, el que llena más en Colombia, eel que está en todos los charts, el que tiene toda la gira sold es porque tiene rabia.

Blessd habría lanzado pullas a Ryan Castro tras Coachella 2026. (AFP/ Rodrigo Varela - AFP/ V Dimitrios Kambouris)

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¿J Balvin le respondió a Blessd?

Estas palabras de Blessd no han caído nada bien en redes sociales y muchos las han asociado como un mal acto con sus colegas del género.

Cabe resaltar que, Blessd ha tenido fuertes diferencias con varios de sus colegas, entre ellos Karol G, Feid y al parecer Ryan Castro.

Ante este 'boom' mediático, J Balvin se pronunció en sus redes sociales para aplaudir a sus colegas y expresar su orgullo por haberse presentado en este famoso festival junto a ellos.

Lo soñamos… lo vivimos… Karol G palabras sobran ya son mucho años de amistad sigue Rompiendo !! Ryan Castro que chimba compartir momentos como estos juntos sos un duro. COLOMBIA GANG.



Estas palabras de J Balvin fueron tomadas por muchos como una clara respuesta a la polémica que empieza a surgir en redes con Blessd tras su polémico mensaje, sin embargo, hasta el momento ninguno de los señalados se ha pronunciado de manera directa.

Asimismo, Blessd tampoco se ha pronunciado ni su equipo de trabajo para aclarar el mensaje que colocó 'El bendito' en sus redes sociales.