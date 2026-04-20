¿Jhonny Rivera adoptará hipopótamos? Su confesión llamó la atención en redes sociales

Tras su regreso de la luna de miel, Jhonny Rivera volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital. El cantante generó comentarios luego de que circularan versiones sobre una supuesta adopción de hipopótamos.

Artículos relacionados Carmen Villalobos Carmen Villalobos se pronunció tras el fallecimiento de sus compañeros de set: "difícil asimilarlo"

¿Qué mostró Jhonny Rivera en su luna de miel?

Durante su luna de miel con Jenny López, Jhonny Rivera compartió varios momentos de su viaje en redes sociales. Entre ellos destacó un safari realizado a inicios de abril de 2026, donde el artista registró escenas cercanas a diferentes especies de fauna salvaje como leones, elefantes y guepardos.

Jhonny Rivera compartió detalles de su luna de miel / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Las publicaciones mostraron parte de la experiencia del recorrido, en el que el cantante grabó su interacción con la naturaleza. El viaje combinó actividades turísticas con recorridos en zonas naturales, lo que permitió observar de cerca distintas especies en su hábitat.

Estos contenidos generaron conversación entre usuarios, quienes interpretaron que el gusto del artista por los animales quedó evidenciado en sus publicaciones.

Artículos relacionados La casa de los famosos Carla y Marcelo revelaron drástica decisión que tomará el Jefe en La casa de los famosos

¿Por qué dicen que Jhonny Rivera adoptará hipopótamos?

En redes destacan que su llegada a Colombia coincidió con una situación que ha generado debate en el país por la presencia de hipopótamos en la región del Magdalena Medio.

En redes rumoran que Jhonny Rivera adoptará hipopótamos / (Foto del Canal RCN)

En abril de 2026, el tema ha tomado relevancia tras las medidas que se tomarán para el manejo de esta especie, luego de que su población creciera de forma considerable en los últimos años.

En ese contexto, algunos internautas en redes sociales empezaron a afirmar que, como Jhonny Rivera ha mostrado su gusto por los animales en distintas publicaciones, podría surgirle la idea de adoptar hipopótamos.

Artículos relacionados Carolina Gaitán Carolina Gaitán se vistió de luto tras despedir a su compañero de rodaje: "Mucho dolor"

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre adoptar hipopótamos en redes sociales?

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, Jhonny Rivera fue consultado directamente sobre la versión que lo vinculaba con la adopción de hipopótamos. El cantante respondió que no existe ese proyecto y que no sabe de dónde surgió la versión.

El artista explicó que, debido al tamaño y comportamiento de estos animales, no es viable tenerlos como mascotas. También señaló que requieren espacios amplios y condiciones específicas para su supervivencia, como grandes lagos y control de su reproducción.

"Para tener un hipopótamo hay que tener un lago grandísimo porque esos animales son muy grandes", dijo.

Rivera aclaró que no cuenta con instalaciones adecuadas para esa especie y descartó la posibilidad de asumir su cuidado. Con ello, respondió a los comentarios que circulaban en plataformas digitales, cerrando la especulación que se había generado en torno a su nombre.