Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

¿Jhonny Rivera adoptará hipopótamos? Su confesión llamó la atención en redes sociales

Jhonny Rivera sorprendió al reaccionar frente a los rumores que circulan en redes sobre una supuesta adopción de hipopótamos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
¿Jhonny Rivera adoptará hipopótamos? Su confesión llamó la atención en redes sociales
Jhonny Rivera revela que no adoptará hipopótamos / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Tras su regreso de la luna de miel, Jhonny Rivera volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital. El cantante generó comentarios luego de que circularan versiones sobre una supuesta adopción de hipopótamos.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Jhonny Rivera en su luna de miel?

Durante su luna de miel con Jenny López, Jhonny Rivera compartió varios momentos de su viaje en redes sociales. Entre ellos destacó un safari realizado a inicios de abril de 2026, donde el artista registró escenas cercanas a diferentes especies de fauna salvaje como leones, elefantes y guepardos.

¿Qué mostró Jhonny Rivera en su luna de miel?
Jhonny Rivera compartió detalles de su luna de miel / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Las publicaciones mostraron parte de la experiencia del recorrido, en el que el cantante grabó su interacción con la naturaleza. El viaje combinó actividades turísticas con recorridos en zonas naturales, lo que permitió observar de cerca distintas especies en su hábitat.

Estos contenidos generaron conversación entre usuarios, quienes interpretaron que el gusto del artista por los animales quedó evidenciado en sus publicaciones.

Artículos relacionados

¿Por qué dicen que Jhonny Rivera adoptará hipopótamos?

En redes destacan que su llegada a Colombia coincidió con una situación que ha generado debate en el país por la presencia de hipopótamos en la región del Magdalena Medio.

¿Por qué dicen que Jhonny Rivera adoptará hipopótamos?
En redes rumoran que Jhonny Rivera adoptará hipopótamos / (Foto del Canal RCN)

En abril de 2026, el tema ha tomado relevancia tras las medidas que se tomarán para el manejo de esta especie, luego de que su población creciera de forma considerable en los últimos años.

En ese contexto, algunos internautas en redes sociales empezaron a afirmar que, como Jhonny Rivera ha mostrado su gusto por los animales en distintas publicaciones, podría surgirle la idea de adoptar hipopótamos.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre adoptar hipopótamos en redes sociales?

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, Jhonny Rivera fue consultado directamente sobre la versión que lo vinculaba con la adopción de hipopótamos. El cantante respondió que no existe ese proyecto y que no sabe de dónde surgió la versión.

El artista explicó que, debido al tamaño y comportamiento de estos animales, no es viable tenerlos como mascotas. También señaló que requieren espacios amplios y condiciones específicas para su supervivencia, como grandes lagos y control de su reproducción.

"Para tener un hipopótamo hay que tener un lago grandísimo porque esos animales son muy grandes", dijo.

Rivera aclaró que no cuenta con instalaciones adecuadas para esa especie y descartó la posibilidad de asumir su cuidado. Con ello, respondió a los comentarios que circulaban en plataformas digitales, cerrando la especulación que se había generado en torno a su nombre.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

J Balvin protagoniza caída en tarima J Balvin

J Balvin sufre aparatosa caída en concierto y su reacción se vuelve viral | VIDEO

J Balvin se cayó en concierto en Bucaramanga y su reacción en tarima generó comentarios positivos en redes sociales

Paola Jara celebra a Emilia Paola Jara

Paola Jara enternece al celebrar los cinco meses de Emilia; así fue la decoración

Paola Jara celebró los cinco meses de Emilia en redes sociales con una decoración que generó todo tipo de comentarios.

J Balvin visitó un asilo y bailó con adultos mayores su canción “Tonto” J Balvin

J Balvin visitó el asilo que se volvió viral por bailar su reciente canción Tonto: “mis viejitos”

J Balvin sorprendió al visitar el asilo de los adultos mayores que se volvieron virales tras bailar su más reciente tema.

Lo más superlike

Yuli Ruiz generó reacciones al presumir su closet La casa de los famosos

Yuli Ruiz generó reacciones al presumir su closet tras salir de La casa de los famosos Colombia

Yuli Ruiz causó furor en redes sociales tras presumir la cantidad de prendas y accesorios que tiene en su armario.

Jhorman Toloza le respondió a hermana de Alexa Torrex La casa de los famosos

Jhorman Toloza responde sin filtros a hermana de Alexa Torrex tras declaraciones en su contra

Actor de cine y TV muere de forma repentina y causa impacto en la industria Talento internacional

¡Luto en el cine! Reconocido actor muere de forma repentina: esto se sabe

Carolina Miranda y Juan Felipe Samper se comprometieron Talento internacional

Famosa pareja de actores se comprometió: así fue la propuesta de matrimonio

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles? Salud y Belleza

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?