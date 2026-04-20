Carolina Gaitán se vistió de luto tras despedir a su compañero de rodaje: "Mucho dolor"

Una jornada de grabación en Bogotá generó múltiples reacciones tras confirmarse el fallecimiento de dos integrantes del equipo. Entre las voces que se pronunciaron estuvo la actriz Carolina Gaitán, quien se mostró afectatada por lo sucedido.

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¿Qué pasó en la grabación en Bogotá donde estaba Carolina Gaitán?

Durante una jornada de rodaje en el centro de Bogotá se presentó una situación que interrumpió el desarrollo normal de la producción.

En medio de las grabaciones, mientras el equipo adelantaba grabaciones en espacio público, se registró un hecho que involucró a varias personas que se encontraban en el lugar, entre ellas integrantes del equipo técnico y de producción.

De acuerdo con la información conocida, el hecho se habría originado cuando se presentó una confrontación en el sitio, lo que derivó en una riña en la que intervinieron diferentes personas del entorno de la grabación.

En ese contexto, dos integrantes del equipo de producción fallecieron, mientras otras personas resultaron afectadas y fueron atendidas por los organismos de emergencia que llegaron al lugar.

Una grabación en Bogotá tuvo un lamentable desenlace / (Foto de Freepik)

La situación llevó a la presencia inmediata de las autoridades, que acordonaron la zona y adelantaron las primeras labores de verificación. De igual forma, se inició la recolección de testimonios y evidencias con el fin de establecer cómo se desarrollaron los hechos durante la jornada.

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¿Qué dijo Carolina Gaitán sobre el fallecimiento de su compañero?

Carolina Gaitán se pronunció a través de sus redes sociales tras conocer la situación. En su mensaje se despidió de Nicolás Perdomo y expresó que le cuesta asimilar lo ocurrido, señalando que la noticia le ha generado un profundo impacto emocional.

Como quisieramos que el tiempo retrocediera, que esto no fuera real.

Carolina Gaitán se pronunció tras el fallecimiento de Nicolás Perdomo / (Foto del Canal RCN)

La actriz también hizo referencia al dolor que ha dejado el hecho, señalando que se trata de una situación difícil de comprender para quienes compartieron con sus compañeros durante las grabaciones.

Además, envió un mensaje de acompañamiento a las familias de las personas fallecidas y a quienes resultaron afectados.

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¿Qué dijo Carolina Gaitán tras el fallecimiento de Nicolás Perdomo, su compañero de trabajo?

En su publicación, Gaitán recordó a su compañero resaltando aspectos de su personalidad y la relación que mantenían dentro del equipo. Lo describió como una persona cercana, con buena energía dentro del set y con quien compartió momentos durante las jornadas de grabación.

La actriz también compartió fotografías en las que aparece junto a él, como una forma de rendir homenaje a su memoria. En su mensaje expresó que le cuesta creer lo sucedido y dejó palabras de despedida dirigidas tanto a su compañero como a su familia.

"El más guapo, dulce, el de la sonrisa hermosa, Nico bello: No caigo en que esto pasó", escribió.

Su pronunciamiento fue compartido en plataformas digitales, donde ha sido replicado entre seguidores y personas cercanas a la producción.