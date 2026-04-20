La relación entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza sigue generando conversación pública tras su participación en La casa de los famosos Colombia, especialmente por los pronunciamientos de la familia de la creadora de contenido.

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¿Qué ha pasado entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza tras La Casa de los Famosos Colombia?

La relación entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza ha sido tema de conversación luego de su paso por La casa de los famosos Colombia. Antes de la participación de Alexa en el programa, ambos mantenían una relación sentimental que incluía planes de boda.

Alexa Torrex y Jhorman Toloza se iban a casar tras La Casa de los Famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, durante el desarrollo del reality se presentaron situaciones que marcaron un cambio en la relación, incluyendo acercamientos de Alexa con Tebi y momentos que generaron discusión tanto dentro como fuera del programa. Esto llevó a que la relación terminara en el reality.

Desde entonces, ambos han compartido versiones diferentes sobre lo ocurrido, lo que ha mantenido el tema activo en redes sociales.

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¿Qué dijo la hermana de Alexa Torrex sobre Jhorman Toloza?

Maiye Torrex, hermana de Alexa Torrex, volvió a referirse a la situación y explicó su postura frente a las declaraciones de Jhorman Toloza. En su mensaje, señaló que este tipo de temas deberían resolverse directamente entre las partes involucradas cuando Alexa salga del reality.

La hermana de Alexa Torrex envió inesperado consejo a Jhorman Toloza / (Fotos del Canal RCN)

Además, aseguró que, según su perspectiva, la manera correcta de terminar una relación no es a través de pronunciamientos públicos ni contenidos en redes, sino en un espacio privado.

También señaló que, en su opinión, la decisión de Alexa de finalizar la relación habría estado influenciada por lo que ella percibía del exterior del programa, como comentarios, reacciones en redes sociales y la idea de que su relación estaba siendo cuestionada públicamente.

"Ustedes son marido y mujer todavía (...) Ella saldrá, ustedes tendrán que hablar y sabrá dios si hasta vuelven", comentó.

¿Qué consejo le dio la hermana de Alexa Torrex a Jhorman Toloza?

Maiye Torrex le sugirió a Jhorman Toloza esperar a que Alexa Torrex finalice su participación en el reality para poder hablar directamente con ella y resolver la situación sin intermediarios.

"La verdad esto que está haciendo usted, así de gigante, lo único que me hace pensar es que quiere llamar la atención", destacó.

Además, recomendó evitar que el tema siga siendo tratado públicamente, ya que considera que este tipo de conflictos pueden ser malinterpredos entre personas externas.

Su mensaje apuntó a que, una vez termine el programa, ambos puedan sentarse a dialogar y tomar decisiones con mayor claridad sobre su relación.