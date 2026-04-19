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Westcol y Luisa Castro se dejan de seguir en Instagram; ¿se confirmó la infidelidad?

Westcol y Luisa Castro llamaron la atención al dejar de seguirse en Instagram en medio de rumores de infidelidad.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Westcol y Luisa Castro se dejan de seguir en Instagram
Westcol y Luisa Castro en medio de rumores / (Foto de AFP y Freepik)

Una nueva reacción volvió a poner en el centro de la conversación digital a Westcol y Luisa Castro. En redes crecen las versiones sobre lo que estaría ocurriendo en su relación.

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¿Por qué afirman que Luisa Castro le fue infiel a Westcol?

Desde mediados de abril, el nombre de Westcol ha sido tendencia en redes sociales no solo por su actividad como creador de contenido, sino por la situación personal que involucra a su pareja, Luisa Castro.

La conversación comenzó a tomar fuerza luego de que en la plataforma X empezaran a circular imágenes en las que, según algunos usuarios, aparecía la influenciadora acompañada de otro hombre en Brasil.

¿Por qué afirman que Luisa Castro le fue infiel a Westcol?
En redes afirman que Luisa Castro le fue infiel a Westcol / (Foto de AFP)

De acuerdo con lo que se ha mencionado, las fotos mostrarían a una mujer con características similares a Luisa, usando una camisa alusiva a Brasil y una pañoleta. Este detalle coincide con otra imagen difundida en la que se observa a una persona con vestuario similar junto a un hombre en una playa.

A partir de esto, internautas comenzaron a relacionar ambas imágenes y a plantear la posibilidad de una infidelidad, lo que desató múltiples comentarios sobre la relación.

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¿Qué dijo Luisa Castro sobre los rumores de infidelidad?

Ante la viralización de estas versiones, Luisa Castro utilizó sus redes sociales para referirse indirectamente a la situación. A través de una historia en Instagram, compartió un mensaje que fue interpretado por muchos como una respuesta a los rumores.

¿Por qué surgieron rumores de infidelidad de Luisa Castro a Westcol?
Westcol enfrenta rumores de infidelidad por parte de Luisa Castro / (Foto de Freepik)

En la publicación, la influenciadora expresó que le genera tristeza conocer la verdad de los hechos y aun así ver cómo se construyen versiones falsas redes. Además, incluyó una frase que llamó la atención:

“Aun el necio cuando calla, pasa por sabio”.

También señaló que existen personas que no tienen límites al momento de afectar a otros. Aunque no mencionó nombres ni dio detalles específicos, varios internautas interpretaron sus palabras como una forma de desmentir lo que se ha dicho.

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¿Qué pasó entre Westcol y Luisa Castro en Instagram?

Uno de los hechos que más llamó la atención en medio de esta situación fue que Westcol y Luisa Castro dejaron de seguirse en Instagram. Este cambio no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes lo interpretaron como una posible señal de tensión en la relación.

Sin embargo, la situación no es completamente clara. A pesar de este detalle en redes sociales, ambos han compartido contenido desde Asia, mostrando que se encuentran en los mismos lugares, aunque no aparecen juntos en las publicaciones.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado declaraciones detalladas que aclaren lo sucedido, por lo que la situación sigue siendo tema de conversación en redes sociales.

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