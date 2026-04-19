Paola Jara enternece al celebrar los cinco meses de Emilia; así fue la decoración

En redes sociales, la cantante Paola Jara compartió diferentes momentos relacionados con la celebración de los cinco meses de su hija Emilia.

Las publicaciones llamaron la atención de los internautas por la decoración que, cuestión de minutos, generó todo tipo de comentarios entre los fans.

¿Cómo celebró Paola Jara los 5 meses de Emilia?

A través de su cuenta de Instagram, Paola Jara publicó varios momentos de la celebración de los cinco meses de Emilia. Inicialmente compartió un video en el que la artista aparece grabando a la bebé mientras le habla y le pregunta quién está cumpliendo meses.

Desde el nacimiento de la menor, la pareja ha compartido diferentes momentos de esta etapa, en los que han expresado la alegría que les ha traído la llegada de su hija. La artista, quien es madre primeriza, destaca que este proceso ha representado un cambio importante en su vida personal.

En varias declaraciones, la artista ha señalado que llegó a pensar que la maternidad no sería posible en su momento, por lo que la llegada de Emilia ha sido un hecho significativo dentro de su historia familiar.

Paola Jara y Jessi Uribe celebran los 5 meses de Emilia / (Fotos de AFP y Freepik)

Posteriormente, la cantante también compartió una serie de fotografías en las que Emilia aparece vestida con un overol, acompañada de elementos como herramientas de mecánica.

En estas imágenes, la bebé aparece relacionada con una temática de taller de autos, junto a objetos como destornilladores y alicates. También se observa una torta alusiva a la celebración de los cinco meses.

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¿Qué dijo Paola Jara tras celebrar los cinco meses de Emilia?

Después de compartir los momentos de la celebración, Paola Jara publicó un mensaje en el que hizo referencia a una situación relacionada a la "labor" que Emilia hab´ria realizado como mecánica.

“Tuvimos un pequeño inconveniente con nuestro cacharrito, menos mal que mecánica tenemos 🥹😍😂 El arreglo quedó 10 de 10”, escribió.

En la publicación, la menor no muestra su rostro, ya que solo se observan imágenes desde la cintura hacia abajo, una decisión que la familia ha mantenido en varias de las apariciones de la bebé en redes sociales.

Este tipo de publicaciones se han mantenido constantes desde la llegada de Emilia, ya que Paola Jara ha compartido diferentes publicaciones en las que comparte momentos cotidianos junto a su hija.

Las reacciones en redes sociales han acompañado cada actualización, especialmente por el interés que genera el crecimiento de la menor y la forma en la que la artista ha decidido compartir esta etapa de su vida familiar.