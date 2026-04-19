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Hermana de Alexa Torrex rompe el silencio y desmiente a Jhorman Toloza: "ese hombre estaba mal"

Maiye Torrex, hermana de Alexa Torrex, aseguró que Jhorman Toloza no estaría manejando adecuadamente las cuentas de Alexa Torrex.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Hermana de Alexa Torrex rompe el silencio sobre Jhorman Toloza
Hermana de Alexa Torrex desmiente a Jhorman Toloza / (Fotos del Canal RCN)

Un nuevo pronunciamiento volvió a aumentar la conversación alrededor de Alexa Torrex y Jhorman Toloza; esta vez, la intervención de Maiye Torrex, hermana de Alexa Torrex, generó reacciones en redes sociales.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre las redes sociales de Alexa Torrex?

Jhorman Toloza publicó un video en su cuenta de Instagram en el que explicó su decisión de entregar el manejo de las cuentas de Alexa Torrex.

En su relato, señaló que todo el proceso estuvo atravesado por situaciones personales derivadas del fin de su relación dentro de La casa de los famosos Colombia y explicó que, al inicio, siguió encargándose de las redes porque había hecho esa promesa con ella antes de que ingresara al programa.

Sin embargo, indicó que decidió dejar su labor luego de que, según su versión, Alexa habría pedido desde el confesionario del reality que su familia solicitara la entrega total de sus pertenencias digitales y personales, lo que lo llevó a dar por terminado ese proceso.

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¿Qué dijo la hermana de Alexa Torrex sobre Jhorman Toloza?

Tras las declaraciones, Maiye Torrex, hermana de Alexa Torrex, publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que desmintió la versión de Jhorman Toloza. Allí aseguró que Alexa no habría hecho tal solicitud.

Así mismo destacó que, desde su perspectiva y la de su familia, él no estaría manejando correctamente las cuentas de su hermana. En ese mismo momento, explicó que su decisión se dio con la intención de proteger el trabajo de Alexa y evitar que la situación afectara su presencia en redes sociales.

"Me da miedo que mi hermana pierda todo ante una mala acción que usted tenga, ante un mal pensamiento, porque una persona con rabia puede cometer una locura", destacó.

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¿Qué problemas se habrían presentado en las cuentas de Alexa Torrex?

Según la versión de Maiye, durante el tiempo en que Jhorman Toloza estuvo a cargo de las cuentas se habrían presentado dificultades en la administración del contenido digital.

Entre los señalamientos mencionó pérdida de monetización en algunas plataformas, retrasos en la publicación de contenido y alertas relacionadas con derechos de autor en redes como Instagram y YouTube.

Estos hechos, según explicó, generaron preocupación en el entorno cercano de la creadora de contenido y motivaron la solicitud de revisión del manejo de sus cuentas.

Por ahora, el caso sigue generando reacciones en redes sociales, donde internautas continúan comentando las versiones de ambas partes.

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