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Johanna Fadul sorprendió al revelar quién cree que ganará La casa de los famosos Colombia

Johanna Fadul llamó la atención tras analizar las estrategias de los participantes de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Johanna Fadul sorprendió al revelar quién cree que ganará
Johanna Fadul reveló quién cree que ganará La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Johanna Fadul volvió a referirse a lo que ocurre dentro de la competencia y revelo quien, desde su perspectiva, podría ser el ganador de la tercera temporada del reality.

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¿Cómo fue la participación de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia?

La participación de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia 2026 estuvo marcada por una salida inmediata. A inicios de febrero, en medio de un posicionamiento, la actriz hizo un comentario hacia Campanita que fue señalado como discriminatorio.

¿Cómo fue la participación de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia?
Así fue la participación de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Ante esta situación, El Jefe aplicó una política de tolerancia cero y decidió su expulsión esa misma noche. Tras su salida, Johanna Fadul reaccionó inicialmente con disculpas públicas, asegurando que su intención no era herir y que fue un impulso.

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¿Qué ha dicho Johanna Fadul sobre los participantes de La casa de los famosos?

Las declaraciones de Johanna Fadul sobre sus excompañeros han sido variadas. En el caso de Campanita, reiteró sus disculpas y aseguró que pudieron hablar antes de su salida, lo que, según dijo, le permitió cerrar el episodio sin conflictos personales.

¿Qué ha dicho Johanna Fadul sobre los participantes de La casa de los famosos?
Johanna Fadul habla sobre los participantes de La casa de los famosos Col / (Foto del Canal RCN)

En contraste, su opinión sobre otros participantes ha sido más crítica. Sobre Juanda Caribe, expresó que no está de acuerdo con su comportamiento dentro del reality, señalando que algunas actitudes no le parecen adecuadas.

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¿Quién ganará La casa de los famosos Colombia, según Johanna Fadul?

En medio de una entrevista reciente, Johanna Fadul habló sobre quién podría quedarse con el título de ganador en La casa de los famosos Colombia. Aunque aseguró que se ha desconectado del programa y solo sigue algunos contenidos en redes sociales, sí mencionó a un participante en particular.

Según explicó, si el resultado depende de la estrategia, considera que Alejandro Estrada podría tener la victoria. Indicó que, por lo que conoce de él fuera del reality, tendría habilidades para moverse dentro del juego.

"Si es por un juego de estrategia, creo que Alejandro Estrada (...) Creo que está jugando muy bien porque lo conozco de afuera y ese man es una pepa", destacó

Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de que otros participantes, como Valentino, puedan ganar, dependiendo de cómo evolucione la dinámica del programa.

Por ahora, la competencia avanza y continúa generando comentarios entre los fans que se conectan cada noche, a las 8:00 p.m., por la señal en vivo del Canal RCN y por su aplicación oficial.

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