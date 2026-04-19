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Así fue la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel: Salomé Rodríguez fue quien la entregó

"Nuestro para siempre": Daniela Ospina reveló detalles inéditos de su boda con Gabriel Coronel y Salomé se lleva elogios.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Así fue la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel
Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron detalles de su boda. (Fotos Freepik y AFP: Ivan Apfel)

El pasado 18 de abril se llevó a cabo uno de los matrimonios más esperados en la farándula nacional, el de la empresaria Daniela Ospina y el actor Gabriel Coronel.

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¿Cómo fue la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

Medellín fue la ciudad elegida por la pareja para sellar su amor en el altar, un lugar con gran importancia para Daniela, ya que es su tierra natal y en donde está gran parte de su familia y amigos.

Daniela y Gabriel ya habían formalizado su relación en 2023 cuando decidieron casarse por lo civil, y tres años después decidieron casarse por la iglesia.

La pareja organizó un evento privado al que invitaron un grupo de personas cercano entre familiares y amigos, sin embargo, decidieron compartir a través de una transmisión en vivo algunos detalles de la ceremonia con sus seguidores.

Tras este momento soñado en sus vidas, la pareja decidió compartir las primeras imágenes y detalles de su boda, en donde hubo un detalle especial, a Daniela Ospina la entregó en el altar su hija mayor, Salomé Rodríguez.

Daniela Ospina se casó con Gabriel Coronel
Estas fueron las imágenes de la boda de Daniela Ospina con Gabriel Coronel. (Foto: AFP y Freepik)

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¿Por qué Salomé Rodríguez entregó a Daniela Ospina en el altar?

Daniela Ospina compartió un carrusel de fotografías en su cuenta oficial de Instagram en donde mostró detalles de la ceremonia y celebración de su boda.

Para la pareja fue fundamental que sus hijos Salomé y Lorenzo tuvieran gran protagonismo en todo el evento, siendo la hija mayor de Daniela la encargada de entregarla en el altar a Gabriel.

Aunque se esperaba por tradición fuera un hombre y en este caso el hermano mayor de Daniela, David Ospina, ante la ausencia de su papá, quien falleció en 2019, la modelo se decantó por su hija mayor.

Salomé, fruto de la relación de Daniela Ospina con el futbolista James Rodríguez lució un vestido de color claro y en redes ha sido centro de elogios por su gesto con su mamá.

Junto a las imágenes de su boda, Daniela Ospina dejó claro que este paso en su relación con Gabriel Coronel es para toda la vida.

Nuestra historia, nuestro para siempre

Es importante recordar que Daniela Ospina ya se había casado en 2010 con el jugador del Minnesota United FC, James Rodríguez, con quien duró siete años, hasta mediados de 2017 cuando anunciaron su separación.

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