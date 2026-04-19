Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Eidevin López reapareció en redes sociales y mostró el viaje que realizó junto a Yuli Ruiz, también exparticipante del reality.

¿Por qué Eidevin López salió de La casa de los famosos Colombia?

La salida de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia se produjo el 9 de abril de 2026. No se trató de una eliminación convencional, sino de una expulsión determinada por votación del público.

El conflicto se originó luego de un desacuerdo que derivó en una discusión entre varios participantes. En ese contexto, Eidevin se enfrentó con Alejandro Estrada y el intercambio escaló hasta incluir contacto físico, lo cual está prohibido por las reglas del programa.

Eidevin López se enfrentó a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Col / (Fotos del Canal RCN)

Ante lo ocurrido, la producción decidió someter la situación a votación de los televidentes. Como respuesta, Eidevin López fue expulsado con el 74,42% de los votos, convirtiéndose en una de las cifras más altas registradas en el reality.

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¿Cómo fue el reencuentro de Eidevin López con Yuli Ruiz?

Tras su salida, Eidevin retomó su actividad en redes sociales, donde ha compartido distintos momentos de su vida fuera del programa. Uno de los contenidos que más generó comentarios fue el reencuentro con Yuli Ruiz, también exparticipante del programa.

A través de sus historias de Instagram, Eidevin mostró el momento en el que coincidió con Yuli. En el video, ambos se saludan con un abrazo prolongado, lo que fue interpretado por los internautas como una muestra de cercanía tras su paso por el reality.

Así fue el reencuentro de Eidevin López con Yuli Ruiz tras La casa de los famosos Col. / (Foto del Canal RCN)

Posteriormente, ambos compartieron otros momentos juntos. En esta ocasión, se dejaron ver en la playa. En un video, Yuli se encontraba bajo el sol y Eidevin López hizo un comentario que, según los fans, se trataría de Alejandro Estrada:

“Lo que se perdió el viejo ese", dijo.

Por su parte, Yuli respondió que no se lo había perdido, ya que “el juego seguía” incluso después del reality, una frase que para muchos sugiere la posibilidad de un nuevo encuentro fuera del programa.

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¿Cómo fue la despedida de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada?

La relación entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada tuvo varios momentos durante su permanencia en La casa de los famosos Colombia, incluyendo un vínculo que terminó antes de la salida de ella del programa.

Semanas previas a su eliminación, Yuli expresó que la relación estaba afectando su estrategia dentro del juego, por lo que decidió tomar distancia. Alejandro, aunque mostró incomodidad, aceptó la decisión y ambos acordaron continuar como compañeros.

Así fue la despedida de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Col / (Fotos del Canal RCN)

La despedida definitiva ocurrió el 29 de marzo de 2026, cuando Yuli fue eliminada tras recibir la menor votación del público en una gala donde también estaba nominado Alejandro. Durante ese momento, ambos se despidieron con un abrazo, pese a los cambios en su relación.

Desde entonces, los seguidores del programa han seguido de cerca cualquier comentario que pueda dar indicios del vínculo que surgió en La casa de los famosos, reality que se transmite cada noche a las 8:00 p.m. por la señal en vivo del Canal RCN o su aplicación oficial.