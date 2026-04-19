Juancho Arango se convirtió en el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia. Su salida del reality generó múltiples comentarios dentro y fuera del reality.

¿Por qué Juancho Arango salió de La casa de los famosos Colombia?

El domingo 19 de abril, Juancho Arango fue eliminado de La casa de los famosos Colombia por decisión del público. Su salida se definió luego de enfrentarse en la placa de nominación junto a Tebi Bernal, Aura Cristina Geithner, Valentino Lázaro y Campanita.

Juancho Arango salió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

La eliminación se confirmó en la transmisión en vivo, cuando la presentadora Carla Giraldo anunció el resultado final de la votación. Posteriormente, se revelaron los porcentajes obtenidos por cada uno de los nominados:

Tebi Bernal: 58,58%

Aura Cristina Geithner: 19,05%

Valentino Lázaro: 13,16%

Campanita: 6,99%

Juancho Arango: 2,22%

Con estos resultados, Juancho Arango fue el participante que recibió la menor votación del público, lo que definió su salida del reality en esa jornada.

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¿Cómo reaccionó Juancho Arango tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Antes de conocerse los resultados, Juancho Arango fue consultado por Marcelo Cezán y Carla Giraldo sobre cómo vivía su paso por el reality. En ese momento, el participante comentó que ya se sentía cansado y que, a veces, presentaba molestias físicas como dolor en la rodilla.

También señaló que, aunque la experiencia dentro del reality fue positiva para él, la exigencia del programa le resultaba mayor en comparación con la energía de sus compañeros, debido a la diferencia de edad.

Juancho Arango es el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Tras conocerse los resultados de la votación, Juancho reaccionó con una sonrisa y abrazó a Campanita, a quien expresó que le había gustado conocerlo durante el programa.

Posteriormente, en su encuentro con Carla Giraldo y Marcelo, se mostró feliz. En ese momento, la presentadora destacó que no había visto un eliminado con una actitud tan tranquila frente a su salida del reality.

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¿Cómo reaccionó Juanda Caribe tras la salida de Juancho Arango en La casa de los famosos Colombia?

Tras conocerse la noticia, varios participantes reaccionaron con alegría, teniendo en cuenta que en distintos momentos del programa el concursante había expresado que ya quería salir de la competencia.

Sin embargo, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Juanda Caribe, quien en el 24/7 de La casa de los famosos Colombia, transmitido por la app de Canal RCN, tuvo una postura distinta frente a la eliminación.

A diferencia de otros participantes, él expresó que la salida de su compañero le generaba tristeza, a pesar de conocer que ese era su deseo.

"A mí sí me duele y me va a hacer una falta enorme", destacó.

Juanda Caribe explicó que había construido una cercanía con Juancho. Mencionó que, en ocasiones, compartían diferentes tipos de conversaciones que no estaban ligadas a la competencia. En ese sentido, señaló que su ausencia se iba a notar en el día a día del programa.

Finalmente, cerró el momento enviándole un mensaje de buenos deseos a su compañero. También le expresó que le alegraba saber que iba a reencontrarse con su familia.