Juancho Arango fue eliminado de La casa de los famosos Colombia 3: así reaccionó

Una nueva gala de eliminación llegó a La casa de los famosos Colombia 3 en la noche del 19 de abril en donde por decisión del público se fue el actor Juan Carlos Arango.

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¿Cómo fue la eliminación de Juan Carlos Arango de La casa de los famosos Colombia 3?

Cinco participantes tuvieron que enfrentarse en una votación en la que el público tuvo que elegir a su favorito, ellos fueron: Juan Carlos Arango, Aura Cristina Geithner, Valentino Lázaro, Tebi Bernal y Campanita

En la gala los cinco nominados de la semana tuvieron que pasar por la dinámica del posicionamiento en donde sus compañeros les dieron a cada uno de ellos sus razones por los que querían que se fueran de la competencia.

Tras esta dinámica en la que salieron varias verdades y diferencias a la luz, los nominados pasaron al cuarto de eliminación para conocer la decisión del público, siendo Carla la encargada de sacar la foto del actor Juan Carlos Arango.

Juancho Arango se despidió de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Juancho Arango tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia

Carla y Marcelo dieron de manera aleatoria los nombres de los participantes que regresaban a la casa estudio, sin revelar sus porcentajes de votación.

Solo el público pudo conocer los porcentajes finales, los cuales quedaron de la siguiente manera: el participante con mayor porcentaje de votos fue Tebi Bernal con un 58,58%, el segundo más votado fue Aura Cristina Geithner con 19,05%, el tercero Valentino Lázaro con 13,16%, el siguiente Campanita con 6,99% y el último Juancho Arango con 2,22%.

Juancho Arango tras conocerse que era el eliminado de la semana se mostró bastan tranquilo y aceptó la decisión del público. Cabe resaltar que, el actor había expresado semanas atrás su deseo de abandonar la competencia.

Ya me siento agotado, ya no duermo prácticamente nada, para mí fue una experiencia linda, pero evidentemente yo no tengo la edad de ellos y por eso me agoto más.



El actor tras encontrarse con los presentadores expresó su felicidad por la decisión de Colombia y también no ocultó su sorpresa por las votaciones del público.

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¿A quién dejó nominado Juancho Arango tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Carla y Marcelo le dieron la responsabilidad a Juancho Arango de dejar nominado a uno de sus excompañeros.

El actor tras pensarlo unos segundos decidió dejar en placa a Alejandro Estrada, con quien no tuvo buena relación a lo largo de la competencia y por eso, decidió ponerlo en riesgo por una semana más.

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