En las últimas horas, el nombre de Kika Nieto se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras los diferentes videos que circularon en redes sociales en donde se reflejó que se casó.

En medio de todo lo que salió a la luz en redes sociales, Kika reapareció en sus redes con una emotiva publicación en donde confirmó que se casó con Diego Barajas, el amor de su vida.

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¿Cómo fue la boda de Kika Nieto y Diego Barajas tras fotos compartidas en redes?

Cabe destacar que Kika Nieto se ha destacado no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital colombiana, sino que también, ser una de las presentadoras de ‘Mujeres sin filtro’, una producción del Canal RCN.

Así fue la especial boda de Kika Nieto. | Foto: Canal RCN

Por su parte, el nombre de Kika ha acaparado la atención mediática tras compartir varios detalles mediante sus redes de su boda y en horas de la tarde de este 20 de abril, la influenciadora confirmó que se casó oficialmente con Diego Barajas.

En una reciente publicación que compartió Kika Nieto a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, reveló públicamente que tuvo la oportunidad de casarse con el amor de su vida, expresando las siguientes palabras:

“Siento que necesito como 3 días de absoluto silencio para poder procesar la cantidad tan exagerada y desbordada de bendiciones que viví estos 4 días. Nunca imaginé que Elisa Chacón me hablaba en serio cuando me preguntaba, ¿qué sueñas? Y yo con toda la incredulidad del mundo le respondía con cosas que consideraba imposible, pero no, ella, como instrumento de Dios, todo lo superó”, agregó Kika Nieto en la descripción de la publicación.

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En las fotografías se refleja que Kika Nieto tuvo la oportunidad de casarse en la playa y contar con la participación de importantes allegados y miembros de su familia.

¿Qué reacciones ha dejado en redes sociales la boda de Kika Nieto y Diego Barajas?

Tras la emotiva fotografía que compartió Kika Nieto mediante sus redes sociales, varios de sus seguidores y allegados aprovecharon la oportunidad para reaccionar tras la especial boda de Kika en sus redes, quienes expresaron las siguientes palabras:

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Reacciones que dejó la boda de Kika Nieto. | Foto: Canal RCN