Carmen Villalobos dedicó emotivo discurso a sus compañeros fallecidos en el set: "corazón partido"

Durante los Premios India Catalina, la actriz Carmen Villalobos recibió varios galardones. Sin embargo, su intervención tomó un rumbo distinto al habitual al referirse a una situación que involucró el fallecimiento de los integrantes de su equipo de trabajo.

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¿Qué ocurrió con los compañeros de Carmen Villalobos durante la grabación en Bogotá?

Durante una jornada de grabación en el centro de Bogotá se registró un hecho que involucró a integrantes del equipo de producción que acompañaban a Carmen Villalobos en el proyecto audiovisual en el que participaba.

Según la información conocida, en medio del desarrollo de las actividades se presentó una confrontación en el lugar donde se adelantaba el rodaje.

Carmen Villalobos se vistió de luto tras lamentable hecho en Bogotá / (Foto de Freepik)

En ese contexto, dos personas del equipo de trabajo fallecieron y otras resultaron afectadas, por lo que fueron atendidas por los organismos correspondientes que acudieron al sitio para manejar la situación.

Las autoridades informaron que el caso quedó bajo investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se presentó el hecho.

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¿Qué discurso compartió Carmen Villalobos al recibir su premio?

Las palabras de Carmen Villalobos durante la gala se difundieron ampliamente en redes sociales luego de que la actriz subiera al escenario para recibir el reconocimiento a su trayectoria.

En medio de la ceremonia, su intervención tomó un tono diferente al habitual, debido a la situación que había ocurrido recientemente con integrantes de su equipo de trabajo.

Carmen Villalobos compartió discurso de despedida / (Foto de AFP y Freepik)

Frente a los asistentes, Villalobos expresó que atravesaba un momento complejo al señalar:

“Desafortunadamente, hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy”.

Con esta frase, la actriz hizo referencia al impacto que generó la situación en el entorno de la producción y en quienes compartían con ella el proceso de grabación.

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¿A quién dedicó Carmen Villalobos su premio?

Posteriormente, la actriz dedicó el reconocimiento recibido a dos integrantes del equipo técnico, Nicolás Francisco Perdomo y Henry Alberto Benavides Cárdenas, quienes fallecieron durante la jornada de grabación en Bogotá.

En su mensaje, Villalobos indicó que su pensamiento estaba con las familias de sus compañeros de producción y extendió el reconocimiento hacia ellos.

“Mi pensamiento, mi corazón, mi energía están con las familias de mis compañeros de producción. (...) Se los dedico de aquí hasta el cielo”.

Posteriormente, en sus historias de Instagram, agregó que, los equipos suelen compartir gran parte del tiempo durante las grabaciones, lo que genera cierta cercanía que es difícil de ignorar

El mensaje de la actriz fue replicado posteriormente en plataformas digitales, donde usuarios comentaron sus palabras durante el evento.