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Exparticipante de La casa de los famosos confirmó su salida del hospital y reveló qué pasó

Tras días de silencio, exparticipante de La casa de los famosos reveló que ya fue dado de alta y explicó por qué estuvo hospitalizado.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alerta fue dado de alta y contó la verdadera razón de su hospitalización
Alerta fue dado de alta y contó la verdadera razón de su hospitalización. (Foto Canal RCN | Freepik).

Tras varios días de silencio, Juan Ricardo Lozano, conocido como ‘Alerta’ y recordado por su paso en La casa de los famosos, reapareció públicamente para revelar que ya fue dado de alta y contar las razones que lo llevaron a permanecer hospitalizado.

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¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Juan Ricardo Lozano, conocido como ‘Alerta’?

El pasado 12 de abril, Alerta compartió por medio de sus redes sociales que se encontraba hospitalizado. Sin embargo, para no preocupar a sus seguidores, el comediante tomó la situación con humor y aprovechó el momento para crear contenido.

Esto se sabe sobre la hospitalización de Alerta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia
Esto se sabe sobre la hospitalización de Alerta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

En aquella ocasión, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien se encontraba en una camilla del hospital y con varios aparatos conectados a su pecho, quiso bromear junto a su hijo, desatando risas entre sus seguidores. No obstante, pese al sentido del humor del comediante, muchos se mostraron preocupados. Sin embargo, él aseguró que más adelante contaría por qué fue hospitalizado.

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¿Por qué Alerta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, fue hospitalizado?

Tras una semana de silencio, Alerta compartió una actualización sobre su estado de salud por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores.

Alerta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, fue hospitalizado
Alerta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, fue hospitalizado. (Foto Canal RCN)

En las imágenes mostró su salida del centro médico, mientras era trasladado en camilla. Posteriormente, apareció desde la sala de su casa, donde su pequeño nieto lo recibió con curiosidad.

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Allí, el icónico comediante colombiano explicó que todo se debió a un examen del corazón. Sin embargo, no entregó mayores detalles, por lo que se desconoce si se trató de un chequeo de rutina o por una recaída en su salud.

“Mil gracias a todos los que estuvieron pendientes, fue nada más un examen del corazón. Ojos que no ven, corazón que no siente”.

Por ahora, Alerta se encuentra en casa recuperándose y agradeció las muestras de cariño que recibió de sus seguidores durante los días en que permaneció hospitalizado.

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