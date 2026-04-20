Juanda Caribe sorprende con confesión sobre Mariana y su pareja: "Sheila podría saberlo"

El creador de contenido Juanda Caribe ha estado en el centro de la controversia en el último tiempo por su cercanía con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3.

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¿Qué reveló Juanda Caribe sobre Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

Juanda Caribe decidió sincerarse con una de sus compañeras de La casa de los famosos Colombia 3 sobre lo que viene pasando con Mariana Zapata en el reality.

El comediante le confesó a Beba que Mariana desde que habían ingresado a la competencia había logrado llamar su atención por su físico.

Sin embargo, con el pasar de las semanas se dio cuenta que más que su físico le atraía su personalidad y forma de ser, una atracción que él no podía controlar.

Juanda aseguró que, aunque en principio hasta Mariana le decía que ella no era una opción para él, esto había cambiado y ahora sentía que era su primera opción y dejaría que las cosas fluyeran entre ellos.

Ella me dijo a mí que ella era mi última opción, pero como el juego me ha llevado a eso, para mi ella es mi primera opción, yo le voy a meter el hombro hasta donde pueda y ella quiera.

Juanda Caribe reveló lo que piensa y siente por Mariana Zapata. Foto | Canal RCN.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre lo que podría estar pensando Sheila Gándara de su gusto por Mariana Zapata?

Juanda Caribe en su conversación se refirió a Sheila Gándara, quien es su pareja afuera de la competencia y la mamá de su hija.

El creador de contenido aseguró que ella era consciente de los riesgos que tendría su relación al estar dentro de una competencia de convivencia y también ella sabía que a él le gustaría una mujer como Mariana Zapata.

Mariana es una pelada súper linda, es de todo mi gusto físico y eso te lo puedo decir sin venir, incluso Sheila podría saberlo sin yo venir a esta vaina.

Juanda Caribe aseguró que no se siente confundido y que es claro que tiene una gran conexión con Mariana, una química a la que no se negará.

De que hay una conexión con ella, sí la hay. Tampoco quiero sobreproteger.

El influenciador también expresó sus celos por Alejandro Estrada, asegurando que supuestamente a él se le notaba el interés en Mariana.

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¿Qué ha dicho Sheila Gándara sobre la aparente atracción entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Sheila Gándara no se ha mantenido alejada de la polémica y a través de sus redes sociales se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre lo que pasa en el reality con su pareja.

Recientemente, Sheila expresó que le costaba comprender el comportamiento del creador de contenido y afirmó que no estaba de acuerdo con situaciones que, desde su punto de vista, representaban faltas de respeto.

“Si él se aprovechó de mi inocencia y de mi falta de experiencia en la relación para hacerme creer que todo estaba bien, eso no me hace mala persona, lo define a él”.